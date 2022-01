Za drogi gaz zapłacimy w sklepach, kupując żywność

Ceny gazu wzrosły i wzrosły rachunki za gaz - niektórym drastycznie. Ci, którzy ogrzewają tym paliwem domy, trzymają kciuki za ciepłą zimę, ale nawet jej koniec nie będzie oznaczał końca podwyżek. Za drogi gaz jeszcze zapłacimy - w sklepach, kupując żywność.

Wysokie ceny gazu przekładają się na rachunki nie tylko konsumentów, wykorzystujących go do gotowania, ogrzewania wody czy mieszkania. To też duży wzrost kosztów dla firm, przede wszystkim wykorzystujących go intensywnie w produkcji - w tym w produkcji nawozów. Pod koniec ubiegłego roku zaczęły pojawiać się informacje, że nowe cenniki nawozów zakładają nawet kilkusetprocentowe podwyżki. Ostatecznie ceny będą niższe, ale i tak jest to drastyczny wzrost.

Zdrożeją nawozy, a w efekcie żywność

Żywność zdrożeje - w pierwszej kolejności produkty zbożowe, oleje roślinne, owoce i warzywa. Potem także zapewne mięso.

