Biznes i technologie

Żabka otworzy nowe centrum logistyczne. Pracę znajdzie 600 osób

Autor: AK

Data: 07-03-2023, 14:56

Żabka Polska przygotowuje się do otwarcia nowego centrum logistycznego w Małopolu k. Radzymina pod Warszawą. Będzie to jedno z największych i najbardziej innowacyjnych centrów logistycznych w Europie. Uruchomienie nowego obiektu o powierzchni ok. 60 000 m2 planowane jest w II kwartale 2023 r.

Centrum logistyczne Żabki w Małopolu koło Radzymina/ fot. mat. prasowe