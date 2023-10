Żabka Polska, wraz ze słowackim producentem pieczywa Fekollini, wprowadziła innowacyjne kody dwuwymiarowe (2D) GS1. Dzięki temu zniknęły problemy z czytelnością kodów na nieregularnych i miękkich opakowaniach. Sieć planuje dalszą popularyzację kodów 2D w swoim asortymencie.

Żabka Polska wprowadza kody kreskowe 2D /fot. Shutterstock

Kody kreskowe, które nie dają się odczytać przy kasie, to powód wydłużających się kolejek i rosnącej frustracji klientów. Problem ten dotyczy zwłaszcza miękkich i nieregularnych opakowań. By pomóc zarówno klientom, jak i franczyzobiorcom, sieć Żabka Polska wprowadziła innowacyjne kody dwuwymiarowe GS1.

Wdrożenie GS1 Data Matrix: innowacja w handlu detalicznym

Sieć Żabka wdrożyła innowacyjne, pojemne kody kreskowe od GS1 już w 2018 roku. Wtedy chodziło o lepsze zarządzanie asortymentem. Jednak kody jednowymiarowe (kreskowe), naniesione na nieregularne i miękkie opakowania, np. pieczywo lub kanapki, utrudniały skanowanie. Cierpiały na tym sprzedaż produktu i zarządzanie zapasami.

Dlatego w 2022 roku sieć zdecydowała się zastąpić kody GS1 DataBar kodami dwuwymiarowymi GS1 DataMatrix. Dzięki temu liczba reklamacji czytelności kodu na produktach Fekollini spadła z 562 (styczeń 2022 – wrzesień 2022) do 0 w ciągu 3 miesięcy od wdrożenia. Ponadto nowe rozwiązanie przyczyniło się do efektywniejszego wykorzystania danych zawartych bezpośrednio w kodzie 2D, m.in. szybszej kompletacji zamówień dla Żabka Polska.

Franczyzobiorcy i dostawcy korzystają dzięki kodom 2D

GS1 DataMatrix to kody dwuwymiarowe bazujące na standardach GS1. Są niewielkich rozmiarów, a mogą przechować dużo więcej informacji niż tradycyjny kod kreskowy: numer GTIN, numer partii, datę ważności i numer seryjny.

Przeznaczony do oznaczania produktów detalicznych o niewielkich rozmiarach i złożonych, nieregularnych kształtach. Pozwala zakodować dodatkowe informacje o produkcie na tej samej powierzchni co „klasyczny” kod EAN-13 (data ważności, numer partii produkcyjnej, masa netto itp.).

Pojemne oznaczenie, od kilku lat wykorzystywane w ochronie zdrowia i zaawansowanej produkcji przemysłowej. Mieści podobną ilość informacji co GS1 DataBar, ale jest bardziej czytelny (można go nadrukowywać na różnych powierzchniach).

Dzięki wdrożeniu GS1 DataMatrix franczyzobiorcy Żabka Polska zwiększają wydajność

w punktach kasowych i usprawniają obsługę klientów. Poprawiają także zarządzanie zapasami produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia, co poprawia ich płynność finansową i ogranicza marnowanie żywności. Dzięki kodom GS1 DataMatrix personel Żabki może automatycznie kontrolować daty przydatności i obniżać ceny, a także zwiększyć bezpieczeństwo klientów poprzez blokadę sprzedaży produktów po terminie.

GS1 Polska i Żabka popularyzują nowe kody na polskim rynku

Na początku sierpnia 2023 roku GS1 Polska oraz Żabka Polska podpisały list intencyjny. Zobowiązują się do współpracy przy popularyzacji kodów 2D na polskim rynku. Chodzi przede wszystkim o wdrażanie systemów do odczytu i przetwarzania kodów dwuwymiarowych (GS1 Data Matrix lub GS1 QR) w sklepach Żabki oraz u dostawców sieci. Nowe kody 2D mają się pojawić na opakowaniach do końca 2027 roku.