Biznes i technologie

Zabrze: Budowa wiaduktu na głównej drodze do Gliwic – do końca listopada

Autor: PAP

Data: 13-06-2023, 15:56

Do końca listopada br. ma zostać oddany do ruchu nowy wiadukt na łączącej Zabrze z Gliwicami przelotowej ul. Roosevelta – przekazał we wtorek Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu. Od listopada 2021 r. objazd tego miejsca jest możliwy przez uszkodzony odcinek Drogowej Trasy Średnicowej.