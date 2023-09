Od poniedziałku 18 września br. wszystkie linie tramwajowe w Zabrzu mają powrócić – po wykonaniu zasadniczej części remontów – na swoje stałe trasy. Część prac będzie prowadzona jeszcze w kolejnych tygodniach, jednak już przy kursujących tramwajach.

O przywróceniu stałych tras tramwajów w Zabrzu poinformowali na piątkowym briefingu w Zabrzu prezydent tego miasta Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik. Oboje wysiedli z tramwaju na przystanku w dzielnicy Mikulczyce, gdzie tego dnia prowadzono próbne przejazdy.

"Przed chwilą przyjechałam tramwajem, który od poniedziałku już rozpocznie na dobre swoje kursowanie po Zabrzu. Kolokwialnie powiedzielibyśmy: jechaliśmy, jak po maśle. Ale rzeczywiście to, co pamiętam jeszcze nie tak dawno, a to co przeżyłam dziś, proszę mi wierzyć, łezka w oku z radości się kręci" - przekonywała Mańka-Szulik.

"To nie tylko 200 mln zł, które wydaliśmy ze spółką Tramwaje Śląskie, ale to kawał dobrej roboty, którą zrobili wykonawcy w ramach 12 zadań: pięciu zadań w pierwszej perspektywie (finansowej 2007-13) i siedmiu zadań w drugiej (2014-20). To trakcje tramwajowe, ale to też towarzyszące drogi i inne roboty" - wymieniała prezydent Zabrza.

Prezes spółki TŚ dodał, że wydane w Zabrzu kwoty robią wrażenie, ale środki unijne w tym wypadku pokryły jedynie nieco ponad 60 mln zł. "Także te środki własne, które tu zostały zaangażowane w realizację tych zadań, też są ogromne i też robią wrażenie" - zastrzegł.

Knapik poinformował, że po sfinalizowaniu obecnych prac w Zabrzu, zostanie tam do zrobienia "bardzo niewiele" . "Myślę, że dzięki zaangażowaniu własnych środków spółki, te końcówki, resztówki działań mających na celu poprawę infrastruktury tramwajowej, uda się zrealizować" - ocenił Knapik.

Zabrze jest miastem, w którym przygotowane na perspektywę 2014-20 prace modernizacyjne spółki Tramwaje Śląskie skumulowano w ostatnim roku rozliczenia projektów. Obecnie są tam jednocześnie prowadzone trzy zadania w trzech miejscach: w dzielnicy Mikulczyce, w dzielnicy Zaborze od granicy z Rudą Śląską do browaru i w centrum wzdłuż odcinka ul. Wolności.

Koordynacja prac w tych trzech obszarach spowodowała, że wszędzie roboty zmierzają ku końcowi i wszędzie w środę 13 września odbyły się pierwsze jazdy próbne przed wznowieniem ruchu tramwajowego, zaplanowanym na poniedziałek. W efekcie trasy te w poniedziałek zostaną przywrócone do ruchu tramwajowego.

Od 18 września tramwaje wrócą więc na swoje stałe trasy: linia nr 2 będzie kursowała w relacji: Gliwice Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego, linia nr 3 w relacji: Zabrze Makoszowy Pętla- Zabrze Mikulczyce Pętla, linia nr 4 na trasie: Gliwice Zajezdnia - Zabrze Zaborze Pętla, a linia nr 5: Zabrze Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego.

Dla tymczasowej linii nr 10, uruchomionej na czas remontu torowiska w rejonie Placu Powstańców Śląskich w Chorzowie, wprowadzona zostanie nowa trasa przejazdu w relacji: Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Targowisko - Chebzie Pętla - Zabrze Zaborze Pętla (dotąd tylko do Chebzia).

Termin prac w Zaborzu jest określony na 20 października br. Przez ostatni miesiąc prowadzone będą prace wykończeniowe i porządkowe przy ruchu tramwajów (w tym czasie ma zgłosić inwestycję do odbioru końcowego). Zasadnicze prace budowlane w Mikulczycach zostały ukończone i wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru. Do wykonania pozostają tam prace porządkowe.

W centrum Zabrza wykonawca realizuje ostatni fragment torowiska od skrzyżowania z ul. Miarki do skrzyżowania z ul. gen. de Gaulle'a. Pozostałe prace, w tym ułożenie warstwy ścieralnej jezdni oraz wykończenia i porządki wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, będą odbywały się przy ruchu tramwajów.

TŚ realizują zadania w Zabrzu w unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona jednak 1,5 mld zł. Projekt zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.