Przebudowa odcinka torowiska tramwajowego w centrum Zabrza, w ciągu przelotowej ul. Wolności - od skrzyżowania z Dubiela do skrzyżowania z Gen. de Gaulle’a - rozpoczęła się w czwartek. Na czas prac ten odcinek ul. Wolności został wyłączony z ruchu. Wytyczono objazdy.

To kolejny etap zamówionego na początku br. przez spółkę Tramwaje Śląskie, w uzgodnieniu z władzami miasta, remontu torowiska w ciągu ul. Wolności - od ul. Miarki do ul. Torowej (do budynków przy ul. Wolności 203-205), współfinansowanego środkami europejskimi na lata 2014-20. Stan tego liczącego 500 metrów odcinka torowiska w ścisłym centrum miasta, po którym jeżdżą też samochody, był dotąd bardzo zły.

Jak wynika z informacji Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu, w czwartek, 10 sierpnia rozpoczęły się roboty na odcinku ul. Wolności od skrzyżowania z Dubiela do skrzyżowania z Gen. de Gaulle'a. Skutkuje to wyłączeniem z ruchu kołowego odcinka Wolności od skrzyżowania z Miarki do skrzyżowania z ul. gen. de Gaulle'a (za wyjątkiem ruchu pojazdów zaopatrujących zlokalizowane na tym odcinku drogi placówki handlowe).

Objazd wyłączonego z ruchu odcinka poprowadzono w kierunku Bytomia ulicami: Trocera, Niedziałkowskiego, Al. Korfantego, Gdańską i Mikulczycką, a w kierunku Gliwic ulicami: Mikulczycką, Niedziałkowskiego i Al. Korfantego.

W związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ul. Wolności, zmiana organizacji ruchu objęła też ul. Dubiela, na której wprowadzono ruch dwukierunkowy. Wjazd i wyjazd z Dubiela odbywa się od strony Niedziałkowskiego. Zakres prowadzonych robót skutkuje również zwężeniem ul. Wolności na skrzyżowaniu z gen. de Gaulle'a i Al. Korfantego. Na czas prowadzonych robót sygnalizacja świetlna na tym głównym skrzyżowaniu w mieście została wyłączona.

Remont torowiska wzdłuż odcinka ul. Wolności wykonuje od połowy lutego br. firma Tor-Krak za 12,3 mln zł brutto. Opis przedmiotu zamówienia wskazywał, że dotychczasowe torowisko, wspólne z jezdnią, było skonstruowane z szyn rowkowych z zabudową torów w postaci płyt betonowych. Jest ono wymieniane na torowisko w technologii bezpodsypkowej z płyt prefabrykowanych - z odtworzeniem nawierzchni jezdni przylegającej do torowiska.

Samorząd Zabrza nie przewidział przy tej okazji szerszej modernizacji odcinka ul. Wolności, po którym odbywa się intensywny ruch samochodów. W ramach innych przedsięwzięć z Tramwajami Śląskimi okoliczne miasta - jak Bytom, Chorzów, Katowice, Mysłowice czy Sosnowiec - kończą lub zakończyły szereg kompleksowych modernizacji ulic (z podziemnymi instalacjami, nowymi jezdniami i chodnikami), powiązanych z inwestycjami TŚ.

Przebudowa odcinka torowiska w ciągu ul. Wolności od ul. Miarki do ul. Torowej jest kolejną inwestycją TŚ w Zabrzu w ramach unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie GZM na lata 2014-20.

Ponieważ rozliczenie unijnego projektu jest możliwe do końca br. władze Zabrza, których główny wysiłek inwestycyjny koncentruje się na budowie miejskiego stadionu (w ub. roku miasto zdecydowało o emisji obligacji za ponad 100 mln zł, w celu dokończenia stadionu za ok. 330 mln zł, wykupując ponadto akcje klubu Górnik Zabrze i spłacając przy tym wyemitowane przezeń obligacje), zgadzają się na zamknięcie głównej drogi, aby zdążyć z zaplanowaną w poprzednich latach inwestycją.

Największa, planowana od lat modernizacyjna inwestycja tramwajowa w Zabrzu rozpoczęła się w marcu ub. roku, gdy TŚ zamówiły przebudowę linii tramwajowej wzdłuż innego odcinka ul. Wolności: od browaru na skraju centrum miasta do granicy z Rudą Śląską (łącznie 8 km toru pojedynczego). Prace te w umownym terminie 12 miesięcy wykonuje za 49 mln zł brutto, przy wyłączeniu ruchu tramwajowego, firma NJN.

Trwające od połowy lutego br. prace torowe na ul. Wolności w centrum Zabrza powodują odcięcie zajezdni tramwajowej Gliwice od pozostałej części sieci Tramwajów Śląskich.

TŚ realizują oba zadania w Zabrzu w unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona jednak 1,5 mld zł. Modernizacja zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.