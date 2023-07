Biznes i technologie

Zabrze: Otwarto drogę w okolicach terenów inwestycyjnych firmy Ikea

Autor: PAP

Data: 05-07-2023, 17:10

W Zabrzu oddano w czwartek do użytku liczącą ok. kilometra równoległą do Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) drogę łączącą Zaborze Południe z dzielnicami Zaborze Północ i Poremba, wybudowaną kosztem blisko 50 mln zł Inwestorem jest firma Ikea, która ma w okolicy tereny inwestycyjne.