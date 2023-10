W piątek rano na wyremontowane odcinki ul. Wolności w ścisłym centrum Zabrza wróciły autobusy komunikacji miejskiej; już w czwartek przywrócono tam ruch samochodowy – wynika z informacji miasta. Tramwaje kursują tamtędy od 18 września br.

Chodzi o zakończenie zamówionego na początku br. przez spółkę Tramwaje Śląskie, w uzgodnieniu z władzami miasta, remontu torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności - od ul. Miarki do ul. Torowej (do budynków ul. Wolności 203-205), współfinansowanego środkami europejskimi na lata 2014-20. Stan tego półkilometrowego odcinka torowiska w ulicy, po którym jeżdżą też samochody, był dotąd zły.

"12 października rozpoczęły się prace mające na celu przywrócenie ruchu kołowego w ciągu ul. Wolności. Uruchomiona została już sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wolności, de Gaulle'a i al. Korfantego. Systematycznie usuwane jest też oznakowanie tymczasowe. Na zamkniętym pasie ul. de Gaulle'a kładziona jest właśnie nowa asfaltowa nawierzchnia" - zrelacjonowało miasto.

Dodało, że w piątek na stałe trasy przejazdu powróci 27 kursujących tamtędy normalnie linii autobusowych. "W związku z tym skorygowane zostaną również rozkłady jazdy dla powyższych linii, dlatego apelujemy do pasażerów o sprawdzenie rozkładu jazdy przed rozpoczęciem podróży" - zaznaczyli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu.

Na czas ostatniego etapu prac na odcinku ul. Wolności od ul. Dubiela do ul. Gen. de Gaulle'a, wyłączony z ruchu kołowego był dłuższy odcinek ul. Wolności: od skrzyżowania z ul. Miarki do skrzyżowania z ul. gen. de Gaulle'a (za wyjątkiem ruchu pojazdów zaopatrujących zlokalizowane na tym odcinku drogi placówki handlowe). Wytyczono objazdy okolicznymi ulicami.

Zabrze jest miastem, w którym przygotowane na perspektywę 2014-20 prace modernizacyjne spółki Tramwaje Śląskie skumulowano w ostatnim roku rozliczenia projektów. Finalizowano tam trzy zadania w trzech różnych miejscach: w centrum wzdłuż odcinka ul. Wolności, w dzielnicy Zaborze od granicy z Rudą Śląską do browaru (wzdłuż tej samej ulicy) oraz w dzielnicy Mikulczyce.

Koordynacja prac w tych trzech obszarach umożliwiła 18 września powrót tramwajów w Zabrzu na stałe trasy: linia nr 2 kursuje w relacji: Gliwice Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego, linia nr 3 w relacji: Zabrze Makoszowy Pętla- Zabrze Mikulczyce Pętla, linia nr 4 na trasie: Gliwice Zajezdnia - Zabrze Zaborze Pętla, a linia nr 5: Zabrze Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego.

Dla tymczasowej linii nr 10, uruchomionej na czas remontu torowiska w rejonie Placu Powstańców Śląskich w Chorzowie, wprowadzono nową trasę: Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Targowisko - Chebzie Pętla - Zabrze Zaborze Pętla (dotąd tylko do Chebzia).

W centrum Zabrza wykonawca w poprzednich tygodniach zrealizował ostatni fragment torowiska. Pozostałe prace, w tym ułożenie warstwy ścieralnej jezdni oraz wykończenia i porządki wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, odbywały się od połowy września przy ruchu tramwajów.

Termin prac w Zaborzu jest określony na 20 października br. Przez ostatnie tygodnie prowadzono tam prace wykończeniowe i porządkowe przy ruchu tramwajów (w tym czasie wykonawca miał zgłosić inwestycję do odbioru końcowego). Zasadnicze prace budowlane w Mikulczycach zostały ukończone i zgłoszone do odbioru, także tam wykonywano jeszcze prace porządkowe.

TŚ realizują zadania w Zabrzu w unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); przekroczyła już ona jednak 1,5 mld zł. Projekt objął remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii i zakup 55 tramwajów.