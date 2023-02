Ciężarówki przewożące Coca-Colę przejeżdżają przez granicę do Rosji, a lokalne sklepy internetowe sprzedają meble IKEA. Zachodnie marki mogły opuścić kraj, ale ich towary już nie - opisuje Reuters.

Coca-Cola z importu wciąż dostępna w Rosji; fot. shutterstock.com

Zachodnie firmy wycofują się z Rosji

Mimo że europejskie, północnoamerykańskie i japońskie firmy opuszczają Rosję w związku z jej działaniami na Ukrainie, wpływ tego na rosyjskich konsumentów jest minimalny, chociaż czas dostawy może być dłuższy, a niektóre towary droższe. Produkty pozostają dostępne zarówno online, jak i w sklepach. Kupujący muszą tylko wiedzieć, gdzie szukać.

Stała dostępność marek pokazuje wyzwania, przed którymi stają firmy w zakresie kontrolowania łańcuchów dostaw przy wychodzeniu z rynku.

Rosja zalegalizowała import równoległy

Reuters podał przykład sprzedaży ubrań Zary i napojów Coca-Cola w Rosji.

Inditex, właściciel Zary, zamknął swoje 502 rosyjskie sklepy po tym, jak Rosja wysłała wojska na Ukrainę, a następnie sprzedał je firmie Daher Group z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Teraz produkty są importowane, np. z Białorusi, gdzie sklepy Zara nada działają. Z rozmów Reutersa z jedną z konsumentek ubrań wynika, że produkty tej marki wciąż można kupić przez e-sklepy i media społecznościowe (osoby mieszkające za granicą pobierają prowizję od zakupów i wysyłki ubrań do Rosji). Kwitnie tzw. turystyka zakupowa.

Rosja zalegalizowała tzw. import równoległy, umożliwiając detalistom sprowadzanie produktów z zagranicy bez zgody właściciela znaku towarowego.

E-sklepy w całej Rosji sprzedają Coca-Colę, wręcz reklamując ją jako importowaną, więc kupujący wiedzą, że to autentyczny produkt.

Coca-Cola wyszła z Rosji. Napoje można jednak wciąż kupić

Coca-Cola przestała produkować i sprzedawać napoje w Rosji w ubiegłym roku. Etykiety na sprzedawanych obecnie w Rosji puszkach i butelkach napojów marek tego koncernu wskazują, że pochodzą one z Europy, Kazachstanu, Uzbekistanu i Chin.

Jednym z dziwactw tego układu jest to, że ceny są różne. Jak podaje Reuters, w jednym moskiewskim supermarkecie sprzedawano trzy rodzaje puszek Coca-Coli w trzech różnych cenach, importowane odpowiednio z Danii, Polski i Wielkiej Brytanii.

Jak wyjaśnił jeden z przedstawicieli dużego detalisty (anonimowo), po wyjściu Coca-Coli szybko nawiązano kontakty i podpisano nowe umowy z nowymi partnerami, uruchomiono nowe łańcuchy dostaw logistycznych z firmami, m.in. tureckimi i kazachskimi.

"Jednak jak zwykle to kupujący płaci więcej za te nowe niedogodności" – dodał.

Coca-Cola - wzrost zainteresowania produktami w państwach sąsiadujących z Rosją

- Wraz z opracowywaniem nowych tras spadną dodatkowe koszty logistyki, podróży i skalowania, a chociaż handel pozostaje stosunkowo nieefektywny, te nowe relacje zostaną z nami - powiedział Reutersowi Ram Ben Tzion, dyrektor generalny cyfrowej platformy Publican. - Mechanizmy importu równoległego zostały skonsolidowane i rozszerzone, co oznacza, że ​​prawie wszystko jest dostępne i nadal będzie dostępne w przyszłości - podsumował.

Agencja zauważa, że Coca-Cola z pewnością widzi wzrost zainteresowania ich produktami w państwach sąsiadujących z Rosją, ale jak zauważył Ben Tzion, "nie leży w ich interesie, by cokolwiek z tym zrobić".

Amerykański koncern odmówił komentarza Reutersowi.

W Rosji kwitnie rynek podróbek. Co na to IKEA?

Nie brak także inicjatyw niezgodnych z prawem międzynarodowym jak kopiowanie cudzych projektów, wzorów i patentów. Rosyjscy rywale Coca-Coli zwiększyli moce rozlewnicze i wprowadzili na rynek nowe napoje typu cola.

Szwedzki gigant meblarski IKEA sprzedał swoje akcje Yandex Market, działowi e-commerce giganta technologicznego Yandex, kiedy opuszczał Rosję. Właściciel marki IKEA, Inter IKEA Group, powiedział, że sprzedał pozostałe zapasy za nieujawnioną kwotę firmie Yandex. Tymczasem Yandex Market twierdzi, że umożliwia bezpośredni kontakt z klientami dostawców, którzy wcześniej sprzedawali towary za pośrednictwem sklepów IKEA.

Ale byli dostawcy są również gotowi sprzedawać lekko zmodyfikowane produkty IKEA pod różnymi nazwami. IKEA powiedziała Reutersowi, że ​​przygląda się towarom reklamowanym jako podobne do tych sprzedawane przez nich.

"Made in Russia", czyli jak skłonić konsumentów do rosyjskiej coli

Chociaż przed rosyjskimi firmami otwierają się nowe możliwości, fiksacja na punkcie zachodnich marek może utrudniać wysiłki na rzecz pobudzenia lokalnej produkcji.

- Z biegiem czasu siły rynkowe będą nadal wprowadzać na rynek produkty, do których Rosjanie są przyzwyczajeni, i chociaż istnieje aspiracja do przejścia na "Made in Russia", bardzo trudno będzie faktycznie skłonić ludzi do rosyjskiej coli – powiedział Ben Tzion.

W Rosji wciąż można kupić napoje Coca-Coli

Zachodnie firmy działające w Rosji

Jednak wciąż jest sporo zagranicznych firm, które nie opuściły rosyjskiego rynku. Z biegiem czasu jest to coraz trudniejsze.

Jak już pisaliśmy, zachodnie firmy, które do tej pory nie opuściły rynku rosyjskiego będą musiały stawić czoła kolejnemu wyzwaniu: Kreml chce sprawić, że wyjście z Rosji będzie trudniejsze i - przede wszystkim - droższe.

Czytaj: Rok od wybuchu wojny zachodnie firmy spożywcze wciąż sprzedają w Rosji. Co ryzykują?

