Symulowane zderzenie samochodu z autobusem i pożar samochodu – to scenariusz ćwiczeń Tunel-23, które odbyły się w czwartek w tunelu w Świnoujściu, dzień przed jego otwarciem. Służby zapewniały, że ćwiczenia przebiegły sprawnie, a tunel jest bezpieczny.

Przeprawa pod cieśniną Świny ma zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów, i połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska. Aby przedostać się na wyspę Uznam, trzeba teraz korzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

"W związku z tym, że jest to nowy obiekt w naszym regionie, służby, które tu na co dzień dbają o bezpieczeństwo powinny również móc nabyć nowe umiejętności w takiej sytuacji kryzysowej, która mogłaby mieć miejsce w tunelu (…). Jestem przekonany, że po tym, co dziś widzieliśmy, służby są przygotowane do tego, aby udzielać pomocy, gdyby zaszła taka potrzeba" - powiedział w czwartek w rozmowie z PAP sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

W ćwiczeniach brały udział: Państwowa Straż Pożarna, policja, zespoły ratownictwa medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, GDDKiA, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego oraz wydziały zarządzania kryzysowego wojewody zachodniopomorskiego i prezydenta Świnoujścia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał symulowane zderzenie samochodu osobowego z autobusem z dużą liczbą osób poszkodowanych, a także pożar jednego z samochodów.

"Żeby mieszkańcy mogli się cieszyć tym tunelem, żeby turyści, którzy tutaj przyjadą i będą jechać tunelem mogli się nim cieszyć w pełni, to po pierwsze musi być bezpiecznie. (...) te ćwiczenia nie były obowiązkowe, ale bardzo chcieliśmy je zrobić jeszcze przed otwarciem tunelu" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Wyjaśnił, że chodziło o uzyskanie "absolutnej pewności" co do działania systemów bezpieczeństwa, co - jak przypomniał - zostało sprawdzone już wcześniej, "ale także, że w ramach warunków bojowych mogą zadziałać służby, przeprowadzić to i skoordynować".

Zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk wyjaśnił, że tunel jest obiektem, który "wymaga ogromnego zaangażowania jeśli chodzi o wyposażenie, ale też wyszkolenie" strażaków z Pomorza Zachodniego.

Dodał, że jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe w tunelach, najniebezpieczniejszy jest pożar. Strażacy sprawdzali wcześniej zabezpieczenia obiektu, wentylacji, alarmowania, sygnalizacji pożaru czy stałych urządzeń gaśniczych. "To wszystko zadziałało, ten tunel jest naprawdę bezpieczny, nowoczesny" - mówił nadbryg. Tomczyk.

Uroczyste otwarcie tunelu pod Świną zostało zaplanowane na piątek.

Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m. Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy przekroczył 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.