Biznes i technologie

Zachodniopomorskie: Elektrownia PGE Gryfino 2050 przyłączona do sieci gazowej

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 13:46

Gazociąg przyłączeniowy Przywodzie – Dolna Odra przekazano do eksploatacji we wtorek na terenie węzła przyłączeniowego do elektrowni PGE Gryfino 2050 (woj. zachodniopomorskie). Inwestycja Gaz-Systemu pozwoli na zasilenie gazem ziemnym dwóch budowanych bloków gazowo-parowych.