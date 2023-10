Na początku 2024 r. ma powstać analiza nawigacyjna dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do portu w Świnoujściu. Jest ona niezbędna m.in. do określenia parametrów toru, związanych z manewrowaniem statków.

Analiza nawigacyjna pozwoli m.in. wyznaczyć dokładne współrzędne toru pod kątem bezpieczeństwa nawigacji statków zawijających do portu. Wartość umowy to nieco ponad 600 tys. zł, a termin jej wykonania to I kwartał 2024 r.

Analiza pozwoli określić wszystkie bezpieczne parametry toru, związane z manewrowaniem statków, a także jego oznakowanie nawigacyjne i lokalizację kotwicowisk w taki sposób, by żegluga mogła odbywać się płynnie i bezpiecznie.

"Pod kątem znaczenia w zakresie rozpoczęcia zupełnie nowej, przyszłościowej inwestycji, czyli budowy nowego toru podejściowego do portu Szczecin-Świnoujście jest kluczowa" - przekazał w piątek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. "Urząd morski pracował nad tym bardzo długo, żeby stworzyć rozwiązanie, które myślę, że na przyszłe pokolenia, zabezpieczy swobodny dostęp do zespołu portów Szczecin-Świnoujście" - dodał.

Wykonanie analizy jest związane z zadaniem pn. "Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu". Planowana inwestycja będzie polegała na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km.

"To właśnie ten dokument będzie wskazywał dokładne parametry tych torów i jakie rodzaje statków maksymalnych będą się mogły w nim poruszać" - powiedział w piątek dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

Umowa została podpisana z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego "PROJMORS" z Gdańska.

"Dzięki tej umowie będziemy mogli dokonywać kolejnych przetargów, podpisywać kolejne umowy, aby ten projekt w tej finansowej perspektywie unijnej zrealizować. Do końca 2029 roku powinniśmy mieć tor wodny" - dodał Zdanowicz.

Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Czas realizacji robót budowlanych to lata 2027-2029. Do wydobycia podczas prac pogłębiarskich będzie ok. 130-150 mln metrów sześciennych urobku.