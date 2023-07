5,5-kilometrowy odciek dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Sianów Zachód i Sianów Wschód został w sobotę oddany do ruchu. Prace przy realizacji dalszego odcinka tej trasy do węzła Koszalin Wschód mają się zakończyć w przyszłym roku.

"Wszyscy tutaj w regionie wiedzą, jak ważna jest obwodnica Koszalina i Sianowa. Przejazd przez Sianów popołudniami trwał przynajmniej piętnaście minut, a czasami i więcej. Teraz będzie trwał jedynie dwie minuty obwodnicą Sianowa" - przekazał w sobotę sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

"Korki w Sianowie przejdą do historii. Obwodnica Koszalina i Sianowa to niezwykle ważna inwestycja na mapie Polski, dla mieszkańców regionu, ale także dla turystów" - podkreślił.

Dotychczasowa dk 6 prowadziła przez środek starówki w Sianowie wąską ulicą Armii Polskiej, a kierowcy mieli do pokonania ciasne zakręty pod kątem niemal 90 stopni i szereg skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. To wszystko sprawiało, że ruch był spowolniony i często tworzyły się korki. Powodowało to również uciążliwości związane z hałasem, spalinami i problemy w ruch lokalnym. Po udostepnieniu kierowcom obwodnicy cały ruch tranzytowy, w tym przede wszystkim ciężarówek ominie Sianów. Zyskają zarówno kierowcy jadący nową drogą ekspresową, jak i mieszkańcy Sianowa.

"Ten region musi być otwarty komunikacyjnie, musi być bezpieczny, dostępny nie tylko dla turystów i mieszkańców poruszających się samochodami osobowymi, ale szczególnie musi być dostępny dla gospodarki" - przekazał w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Polska potrzebuje spójnej sieci komunikacyjnej. Szczególnie ten region. To nie tylko droga ekspresowa nr 6, tak samo koncentrujemy się na drodze nr 11, która przybliża nas do autostrady A2, Wielkopolski, Górnego Śląska, centrów komunikacyjnych" - podkreślił.

Obwodnica Sianowa to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku powstały dwa węzły drogowe: Sianów Zachód, na połączeniu S6 z dw 203 i dk 6 w rejonie Gorzebądza oraz Sianów Wschód. W ramach obwodnicy Sianowa wybudowano dwa wiadukty nad obwodnicą, dwa mosty oraz wiadukt w ciągu S6 nad drogą lokalną. Na tym fragmencie S6 trzeba było wzmocnić podłoże, w ramach prac przy dokończeniu obwodnicy wykonano kolumny przemieszczeniowe o łącznej długości ponad 38 km.

"Z tego węzła jest najłatwiejszy dojazd do Koszalina, tu wjeżdżając do Koszalina mamy duże rondo, które rozprowadza ruch na wszystkie strony, to tutaj mamy nową jednostkę straży pożarnej, to tutaj mamy najłatwiejszy dojazd do szpitala. Ten węzeł jest ważny dla całego regionu" - powiedział w sobotę burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.

Inwestycja została częściowo oddana do ruchu w 2019 roku wraz z odcinkiem S6 Goleniów - Koszalin. Na fragmencie od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, w związku ze skomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi, projekt drogi musiał zostać zmieniony.

W miejsce wiaduktu pod linią kolejow Koszalin - Gdańsk zaprojektowano estakadę o długości niemal 800 metrów przechodzącą nad linią kolejową.

Całkowite zakończenie prac na tym fragmencie planowane jest w II kwartale przyszłego roku. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa jest dofinansowania kwotą 370,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POIiŚ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.