"201 inwestycji w zachodniopomorskich gminach i powiatach uzyskało dofinansowanie wynoszące ponad 1 miliard złotych z VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych" – przekazał w sobotę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Największe dofinansowanie otrzymały Koszalin i Szczecin.

"Gigantyczne środki z rządowego programu pozwalają budować bezpieczną, przyjazną codzienność. Współpracujemy z samorządami, by dbać o naszych mieszkańców i z optymizmem patrzeć w przyszłość" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dodał, że Szczecin otrzymał łącznie 38 mln zł na remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 i na przebudowę ulicy Emilii Plater.

Wyniki ósmej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zamieszczono w sobotę na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego znalazło się 201 pozycji. Dominują wśród nich pozycje dotyczące budowy i remontów dróg i sieci kanalizacyjnej.

Największe środki otrzymał Koszalin - łącznie 40 mln zł - na trzy zadania: dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12, budowę dróg osiedlowych - ul. Zienterskiego i ul. Włoskiej oraz modernizację ul. Zwycięstwa.

Województwo zachodniopomorskie otrzymało z kolei 30 mln zł na budowę trzech filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie. Stargard otrzymał natomiast 20 mln zł na budowę przepompowni nadmiarowej ścieków.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku, aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.