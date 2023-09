Rozpoczęły się procedury przetargowe na pierwsze trzy odcinki drogi S10 Szczecin-Piła – poinformowała w czwartek szczecińska GDDKiA. Odcinki o łącznej długości ponad 36 km mają wyprowadzić ruch tranzytowy z obszarów zabudowanych, m.in. ze szczecińskiej Płoni.

"Dokładnie 113,4 km wynosi długość ośmiu odcinków tej trasy, na które ogłosimy przetargi w ciągu najbliższych tygodni. Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wysłaliśmy już dokumentację przetargów na realizację trzech odcinków o łącznej długości 36,1 km" - poinformował w czwartek szczeciński oddział GDDKiA. Te odcinki to Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo, Recz-Cybowo oraz Cybowo-Łowicz Wałecki.

"Droga ekspresowa S10 otworzy komunikacyjnie Pomorze Zachodnie. Kończy się żmudny etap prac przygotowawczych, podczas którego ustalony został przebieg trasy. Dzisiaj ogłaszamy przetargi, które wyłonią wykonawców drogi pozwalającej na wyjazd ze Szczecina w kierunku Stargardu i dalej: w kierunku Suchania, Recza czy Kalisza Pomorskiego. Zgodnie z deklaracjami, łączymy Polskę siecią spójnych dróg szybkiego ruchu. Zyskuje na tym każdy region naszego kraju, również Pomorze Zachodnie" - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Realizacja inwestycji planowana jest w formule projektuj i buduj. Podpisanie umów planowane jest na przyszły rok, następnie zostaną opracowane projekty budowlane i uzyskane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ma to pozwolić na rozpoczęcie robót w 2025 r. i zakończenie prac w 2028 r.

Jak poinformowała GDDKiA, S10 Szczecin-Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Droga została podzielona na osiem odcinków realizacyjnych. Wybudowany zostanie fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem funkcjonującej już od 2020 roku obwodnicy Wałcza).

Trzy odcinki, dla których ruszyły procedury przetargowe: Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo, Recz-Cybowo i Cybowo-Łowicz Wałecki będą miały długość odpowiednio 4,4 km, 15,1 km i 16,6 km.

Budowa odcinka Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo - podała GDDKiA - obejmie nowy przebieg S10 omijający od północy szczecińskie osiedle Płonia. "Trasa pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z obszaru zabudowanego, na którym jest szereg skrzyżowań i przejść dla pieszych" - podkreślono.

Trasa drugiego odcinka Recz-Cybowo rozpocznie się za węzłem drogowym Recz, który powstanie na sąsiednim odcinku i przebiegać będzie na początku na północ od istniejącej DK10. Na wschód od Słutowa S10 pobiegnie przy istniejącej DK10. Na połączeniu z drogą powiatową w rejonie Żółwina zlokalizowany będzie węzeł drogowy. Trasa pobiegnie następnie na południe od linii kolejowej przechodząc na północną jej stronę w rejonie Prostyni. Odcinek realizacyjny zakończy się około kilometra za mostem na Drawie przed węzłem drogowym Cybowo.

Trzeci odcinek to przedłużenie poprzedniego, a w pobliżu węzła Cybowo planowana jest budowa obwodu utrzymania drogi. Od tego miejsca nowa S10 będzie odchodzić w kierunku północnym od obecnej DK10, omijając od północy Cybowo. Na tym fragmencie - jak przekazano - zaplanowano realizację pary MOP Cybowo. Droga również od północy ominie Kalisz Pomorski, a na przecięciu z DW175 zaplanowana jest budowa węzła drogowego Kalisz Pomorski. Dalej trasa na wschód od Krężna zbliży się do obecnego przebiegu DK10. Odcinek realizacyjny zakończy się przed węzłem drogowym Łowicz Wałecki.

"Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2" - podała GDDKiA.