W nadmorskich miejscowościach są jeszcze wolne kwatery na przedłużonego weekend czerwcowy, który przypada od 8 do 11 czerwca. Średni koszt noclegu wynosi około 130 zł od osoby za dobę.

Jak wynika z danych portalu nocowanie.pl, w tym roku odnotowano około 19 proc. więcej rezerwacji na tzw. długi czerwcowy weekend niż w roku ubiegłym. Termin ten (8-11 czerwca) cieszy się jednak mniejszą popularnością, niż majówka. W nadmorskich miejscowością wciąż można znaleźć wolne kwatery.

"Z jednej strony, mniej dni wypoczynku, a z drugiej - wakacje na horyzoncie. To powoduje, że niektórzy odpuszczają sobie po prostu tego typu wyjazdy, odkładając fundusze na wakacje" - przekazał Karol Wiak z portalu nocowanie.pl

W porównaniu do roku 2022, zainteresowanie pensjonatami wzrosło o 25 proc., a kwaterami pokojowymi o 15 proc. Najchętniej wybierane są apartamenty, na które decyduje się 34,27 proc. turystów.

Jak wynika z informacji serwisu nocowanie.pl, w przypadku długiego weekendu czerwcowego średnia długość rezerwacji to 2,47 doby. Jest to czas o 10 proc. krótszy niż w zeszłym roku, co może wynikać m.in. z oszczędności.

"Jeśli chodzi o ceny pobytu, to są one zbliżone do tego, z czym mieliśmy do czynienia podczas majówki, średnio zapłacimy około 130 zł od osoby za dobę. Możemy tu mówić o wzroście średnich kosztów o około 7,78 proc, w stosunku do 2022 r." - przekazał Karol Wiak z portalu nocowanie.pl

Więcej turyści zapłacą za apartamenty, cena zależna jest od standardu i lokalizacji.

"W zeszłym roku wynajmu apartamentu za dobę to był koszt 350 zł, w tym roku, ze względu na inflację, ja również musiałam podnieść cenę i obecnie wynosi ona 430zł" - przekazała PAP właścicielka apartamentu w Międzyzdrojach Małgorzata Różańska.

Podkreśliła, że cena obejmuje "w pełni wyposażony apartament jednopokojowy z balkonem, który jest częścią większego kompleksu. Na jego terenie znajdują się atrakcje dla najmłodszych typu: sala zabaw z animatorką, sala gier, wodny park ze zjeżdżalniami, trampoliny , wieża wspinaczkowa, ścianka wspinaczkowa, bilard , wieczorne animacje dyskoteki dla dzieci itp."

Według portalu nocowanie.pl zainteresowanie polskim wybrzeżem, w stosunku do tego co w 2022 roku, wzrosło dwukrotnie.