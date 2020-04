KRD: Zadłużenie branży handlowej wzrosło o 130 mln zł od II do ponad 2 mld zł

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie skarbu państwa na koniec marca 2020 r. wyniosło ok. 1037,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 40 mld zł (czyli więcej o 4 proc.) w stosunku do lutego 2020 r.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 754,7 mld zł, a dług w walutach obcych: ok. 282,7 mld zł (tj. 27,3 proc. całego długu skarbu państwa) - poinformowało ministerstwo.