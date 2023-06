Biznes i technologie

Zagraniczne firmy przewozowe będą musiały zgłaszać przewozy do systemu SENT

Autor: PAP

Data: 13-06-2023, 16:04

Wprowadzenie w stosunku do zagranicznego podmiotu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy, na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu, albo na podstawie zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu, obowiązku zgłoszenia przewozu do rejestru SENT - zakłada autopoprawka ustawy przyjęta we wtorek przez rząd.