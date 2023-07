Zboża

Zakaz importu ukraińskiego zboża już poróżnił Europę. "To niedopuszczalne"

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 15:24

Francja i Niemcy sprzeciwiają się przedłużeniu zakazu eksportu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do 5 krajów, w tym Polski po 15 września. "Niedopuszczalne jest, aby niektóre państwa członkowskie uchylały obowiązujące traktaty" – powiedział we wtorek niemiecki minister rolnictwa Cem Oezdemir. Polska, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Rumunia chcą przedłużenia. W poniedziałek ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś informował w Brukseli, że europejscy rolnicy nie mają szans na uczciwą konkurencję i nie można dopuścić do tego, by zbankrutowali.

Zakaz importu ukraińskiego zboża poróżnił Europę. Kto za, kto przeciw? fot. shutterstock