Zakaz sprzedaży alkoholu i zamknięcie plaż - nowe restrykcje epidemiczne w RPA

Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, w RPA wykryto nowy, bardziej zaraźliwy wariant wirusa SARS-CoV-2, znany jako 501.V2. Wydaje się, że jest to inna odmiana niż ta rozprzestrzeniająca się poprzez Wielką Brytanię w Europie, ale w obu wariantach występuje ta sama mutacja - N501Y, która być może odpowiada za szybsze rozprzestrzenianie się wirusa - informuje BBC.

Według ekspertów nowy wariant koronawirusa stał się dominującą odmianą SARS-CoV-2 w wielu częściach RPA.

By walczyć z rozprzestrzenianiem się epidemii, prezydent tego kraju ogłosił w poniedziałek wieczorem nowe ograniczenia obowiązujące od północy z poniedziałku na wtorek co najmniej do 15 stycznia.

Wprowadzono m.in. zakaz sprzedaży alkoholu i wydłużono godzinę policyjną, która obowiązuje teraz od godz. 21 do 6. Zamknięto wszystkie bary, a także plaże i baseny publiczne w największych metropoliach kraju, takich jak Johannesburg, Kapsztad czy Durban.

"Lekkomyślne zachowanie spowodowane upojeniem alkoholowym powodowało szybszą transmisję. Związane z piciem alkoholu wypadki i przemoc przeciążają nasze szpitalne oddziały ratunkowe" - mówił Ramaphosa w orędziu do narodu. Przypomniał, że tak jak podczas pierwszej fali epidemii, niezbędne jest teraz wypłaszczenie krzywej zachorowań, by nie dopuścić do zapaści systemu opieki zdrowotnej.

W RPA rozpowszechnione jest nadmierne picie alkoholu, szczególnie w weekendy; w związku z pandemią Covid-19 władze kraju już raz zakazały sprzedaży alkoholu i według rządowych statystyk liczba leczonych w szpitalach urazów spadła wówczas o 60 proc. - przypomina agencja Associated Press.

RPA jest pierwszym afrykańskim krajem, w którym łączna liczba zdiagnozowanych infekcji przekroczyła milion. Według rządowych danych z poniedziałku koronawirusem zakaziło się tam 1 011 871 osób (w tym 7458 w ciągu poprzednich 24 godzin), z których 849 974 wyzdrowiało, a 27 071 zmarło (w tym 336 w ciągu poprzedniej doby).

"Liczba nowych infekcji rośnie w nieznanym wcześniej tempie, od Wigilii Bożego Narodzenia wykryto ponad 50 tys. nowych zakażeń" - alarmował w poniedziałek rodaków Ramaphosa.