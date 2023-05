Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" podjął w środę decyzję o wznowieniu produkcji melaminy i rozpoczęciu prac związanych z uruchomieniem instalacji Melamina III, zatrzymanej 10 marca br. - podała Grupa Azoty w komunikacie.

Wielkość produkcji na instalacji dostosowywana będzie do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej - zastrzegła spółka. Jak przypomniała Grupa Azoty, zdolności produkcyjne instalacji Melamina III to 90 ton na dobę, i stanowią one ok. jednej trzeciej znamionowych możliwości wszystkich instalacji melaminy w spółce.

10 marca zarząd ZA "Puławy" zdecydował o wstrzymaniu do odwołania pracy instalacji Melamina III, a także produkcji kaprolaktamu. Zatrzymanie instalacji wytłumaczono sytuacją podażowo-popytową na rynku europejskim. Funkcjonowanie pozostałych instalacji - Melamina I i Melamina II - została wstrzymana latem 2022 r.

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Kaprolaktam stosowany jest m.in. do przemysłowego sporządzania preparatów stałych i ciekłych, jako półprodukt, jako monomer do produkcji poliamidu, polimerów, tworzyw termoplastycznych. Jest też stosowany jako środek do garbowania skór, impregnacji, składnik farb, lakierów i powłok, jako odczynnik laboratoryjny, jako składnik farb, lakierów i powłok w zastosowaniu konsumenckim.

Melamina służy do wyrobu np. żywic syntetycznych mających zastosowanie w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów - w tym lakierów piecowych także dla przemysłu motoryzacyjnego, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i papierniczego, tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego. Melamina stosowana jest również do produkcji środków ognioochronnych oraz do modyfikacji betonu.