Zakup ciężarówki w 2021 roku – jakie trendy mogą pojawić się na rynku?

Przedsiębiorcy transportowi zaczynają coraz lepiej odnajdywać się w pandemicznej rzeczywistości. Idą za tym zakupy nowych ciężarówek. Na co więc powinni przygotować się przewoźnicy, którzy w 2021 chcą doposażyć swoją flotę? Według raportu Trends Transforming The Trucking Industry Outlook in 2021, przygotowanego przez Linchpin oszczędzanie na nowych technologiach przy zakupie pojazdów do przedsiębiorstw transportowych będzie tylko pozornym „ucięciem” kosztów. Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy INELO podpowiada, jakimi kryteriami powinniśmy kierować się dobierając nowe ciężarówki.