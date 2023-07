Biznes i technologie

Załoga JSW otrzyma nagrodę motywacyjną w wysokości od 7,5 do 11,5 tys. zł

Autor: PAP

Data: 11-07-2023, 12:06

21 lipca ok. 22-tys. załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) otrzyma nagrodę motywacyjną w wysokości od 7,5 do 11,5 tys. zł dla pracownika. We wtorek zarząd spółki porozumiał się w tej sprawie z reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Na nagrody spółka przeznaczy ok. 230 mln zł brutto.