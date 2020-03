Zamknięcie granic a cudzoziemcy, którym kończy się prawo do wykonywania pracy

- Tak naprawdę w tym momencie podstawowe pytanie to co z pracownikami, którzy już są w Polsce, ale kończy im się prawo do wykonywania pracy. W mojej ocenie, takie osoby powinny mieć automatycznie przedłużone prawo pobytu i pracy na czas kwarantanny. Nadal jednak nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Należy jednak pamiętać, że osoba, której prawo do pracy w Polsce się kończy, nie może wrócić do domu, a u nas zostaje bez możliwości zarabiania. Po drugie, pracownicy z Ukrainy najczęściej mieszkają w hotelach pracowniczych zapewnianych przez pracodawcę. W momencie gdy przestają być pracownikami, tracą możliwości mieszkania w tego typu lokalu, co powoduje, że zostają bez dachu nad głową. Gdyby prawo do pracy było odnawiane automatycznie na czas kwarantanny, ten problem by zniknął - mówi Krzysztof Inglot.

Sporo cudzoziemców pracuje także w gastronomii. Jak wygląda ich sytuacja po zamknięciu lokali gastronomicznych?

- Aktualnie pracownicy, bez względu na to czy są to cudzoziemcy czy pracownicy z Polski, w branży gastronomicznej i hotelarskiej są w dosyć trudnej sytuacji, bo lokale i hotele są zamykane. W związku z tym ich stanowiska pracy zostają w zawieszeniu. Mogą w tym momencie spróbować znaleźć pracę w innej branży, która dotychczas nie wstrzymała prac lub przeczekać ten moment - podsumowuje.