Zamknięcie strefy przygranicznej sparaliżowało gastronomię i turystykę. Wąsik: biznesy ruszą

Autor: PAP, AK

Data: 04-07-2022, 11:16

Jestem przekonany, że pas przygraniczny odżyje. Biznesy teraz ruszą - ocenił w rozmowie na antenie TVP 1 wiceszef MSWiA Maciej Wąsik pytany o zmianę sytuacji ekonomicznej firm z miejscowości leżących przy granicy z Białorusią, które były objęte zakazem wjazdu. Zakaz wjazdu został zniesiony 1 lipca br.

Zamknięcie strefy przygranicznej uniemożliwiło prowadzenie biznesów gastronomicznych i turystycznych/ fot. PAP

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA w poniedziałek był gościem programu "Kwadrans polityczny" na antenie stacji TVP 1. Podczas rozmowy m.in. podjęto kwestię wpływu decyzji o zniesieniu zakazu wjazdu na sytuację ekonomiczną firm z branży turystycznej, które leżą na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią, które były objęte zakazem wjazdu. Z powodu sytuacji na tym obszarze ich działalność została zakłócona a firmy zanotowały duże straty.

Rekompensaty dla gastronomii i turystyki

Maciej Wąsik wyraził przekonanie, że teraz biznesy ruszą. "Jestem przekonany, że ten pas przygraniczny odżyje, ale pragnę podkreślić jeszcze jedną rzecz: wprowadziliśmy program rekompensat głównie dla firm agroturystycznych, hotelowych i gastronomicznych. Dostawały one od państwa stosowne środki, żeby zrekompensować im brak klientów w tym czasie, kiedy na początku był stan wyjątkowy, a później zakaz wejścia" - wskazał wiceszef MSWiA.

Zaznaczył, że w tym czasie służby dbały o tych przedsiębiorców. "Policja, wojsko korzystały z bazy hotelowej" - podkreślił Wąsik.

Zamknięcie strefy przy granicy z Białorusią

30 czerwca 2022 roku zakończył się zakaz przebywania na określonym terenie w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią w Podlaskiem i Lubelskiem. Był on - jak od początku tłumaczono - spowodowany kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią.

Początkowo od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy, potem od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. obowiązywało właśnie rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na tym obszarze, które było potem przedłużone do 30 czerwca.

W rozporządzeniu MSWiA uzasadniano, że dalszy zakaz przebywania przy granicy jest konieczny, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego jej przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do eskalacji trwającego kryzysu migracyjnego. Od 1 lipca do 15 września obowiązuje w Podlaskiem zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy polsko-białoruskiej. SG apeluje o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do poleceń służb. Za złamanie zakazu grozi mandat.

Od 1 lipca przy granicy białoruskiej mogą przebywać turyści

Zmiany od 1 lipca wprowadzane wydanym już wcześniej rozporządzeniem wojewody podlaskiego oznaczają, że na teren przygraniczny mogą np. przyjeżdżać turyści. Od wielu miesięcy nie mieli takiej możliwości.