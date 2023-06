Biznes i technologie

Żaryn: Rosja zmienia przepisy, by wcielać do wojska kolejne grupy społeczne

Autor: PAP

Data: 19-06-2023, 16:43

Rosja zmienia przepisy, by wcielać do wojska kolejne grupy społeczne napisał w InfoAlercie na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. To kolejny sygnał, że wojna nie idzie po myśli Kremla - dodał.