Biznes i technologie

Żaryn: wojna hybrydowa to dla Rosji i Białorusi okazja do wywierania politycznego nacisku, a dla przestępców do zarobku

Autor: PAP

Data: 16-09-2023, 06:24

Wojna hybrydowa to dla Rosji i Białorusi okazja do wywierania politycznego nacisku, a dla grup przestępczych do zarobku. Zatrzymań osób, które próbowały na kryzysie migracyjnym zarobić jest dużo - powiedział PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.