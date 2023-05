Zwyczajne Walne Zgromadzenia (ZWZ) spółki, które zajmie się m.in. podziałem jej zysku i podejmie decyzje w sprawie dywidendy za 2022 r., odbędzie się w Płocku (Mazowieckie) 21 czerwca - ogłosił w czwartek koncern. Zarząd PKN Orlen proponuje, aby dywidenda wyniosła rekordowe 5,5 zł na akcję.

We wniosku przygotowanym na czerwcowe ZWZ, zarząd PKN Orlen rekomenduje, żeby z zysku netto spółki za 2022 r. w wysokości blisko 27,3 mld zł na wypłatę dywidendy przeznaczyć prawie 6,4 mld zł, a pozostałą część, czyli niespełna 20,9 mld zł - na kapitał zapasowy.

"Biorąc pod uwagę wyniki koncernu za 2022 r. oraz stabilną sytuację płynnościową i finansową koncernu, zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 r. w wysokości 5,50 zł na jedna akcję" - podkreślono we wniosku zarządu PKN Orlen. W propozycji tej wskazano jednocześnie, by dniem dywidendy był 10 sierpnia 2023 r., a dniem jej wypłaty 31 sierpnia 2023 r.

Porządek obrad czerwcowego ZWZ przewiduje także podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen oraz członkom zarządów i rad nadzorczych spółek Grupa Lotos i PGNiG - zostały one przejęte przez koncern w 2022 r. - absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

ZWZ PKN Orlen, które zarząd spółki zwołał na 21 czerwca, odbędzie się w Domu Technika w Płocku - początek obrad planowany jest na godz. 11.

Według danych publikowanych przez PKN Orlen, Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji tej spółki, Nationale-Nederlanden OFE 5,06 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni 45,04 proc.

W czwartek PKN Orlen ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku - jak podano w komunikacie, połączona Grupa Orlen wypracowała w tym czasie ponad 110 mld zł przychodów, z czego 8 proc. to zysk w wysokości 9,2 mld zł. Koncern zapowiedział jednocześnie, że na inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski, Grupa Orlen przeznaczy w tym roku 36 mld zł.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa w 2020 r., a także z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.