W połowie trzeciego kwartału br. zarządca koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków zacznie wymieniać nawierzchnię tej trasy i remontować wiadukty. Zapewnia, że w miejscach prac rozplanowanych do końca 2026 r. zachowywane będą po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Jak poinformował PAP w środę rzecznik spółki Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), prace związane z remontem nawierzchni autostrady A4 rozpoczną się na przełomie sierpnia i września br., na odcinku między Miejscami Obsługi Podróżnych w Kępnicy/Zastawiu a węzłem Balin (od km 362 do km 369).

Docelowo przewidziane do końca 2026 r. roboty obejmą wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice (od km 340 do km 401). Kolejność wykonywania prac na poszczególnych odcinkach będzie uzgadniana z wykonawcą.

Czechowski podkreślił, że wymiana nawierzchni koncesyjnego odcinka A4 będzie realizowana w sprawdzony, możliwie komfortowy dla kierowców sposób - na krótkich odcinkach, z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Wymianie nawierzchni towarzyszyć będzie remont wiaduktów.

"Właściwe utrzymanie infrastruktury odcinka A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych, wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów umowy koncesyjnej, która nakłada na nas obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata" - wyjaśnił Czechowski.

Przypomniał, że przy poprzedniej wymianie nawierzchni wprowadzano organizację ruchu, która okazała się optymalna pod względem płynności przejazdu i która wdrażana będzie też tym razem.

"Każdy z remontowanych odcinków jezdni będzie odpowiednio krótki, a przez cały okres trwania remontu zachowamy dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zakładamy, że pozwoli to skutecznie zminimalizować uciążliwości dla kierowców" - zaznaczył rzecznik SAM.

Obok wymiany nawierzchni i przywrócenia jej nośności w wymagających tego lokalizacjach, prace obejmą roboty towarzyszące: wymianę barier ochronnych na wybranych odcinkach, remont elementów odwodnienia czy odtworzenie oznakowania poziomego.

Efektem wymiany nawierzchni będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym - zwiększenie bezpieczeństwa. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

Remonty mostów będą uwzględniały m.in.: konstrukcję nośną, urządzenia dylatacyjne, łożyska mostowe, gzymsy i chodniki, betonowe bariery ochronne i zabezpieczenie antykorozyjne. Prace wpłyną na bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz estetykę obiektów.

Prace związane z wymianą nawierzchni i remontem obiektów prowadzone będą do końca 2026 r. Wykonawcą będzie spółka Pavimental Polska z Trzebini. Wartość kontraktu to ponad 422 mln zł netto. O kolejnych etapach robót koncesjonariusz będzie informował poprzez stronę autostrada-a4.pl oraz swoje kanały w mediach społecznościowych.