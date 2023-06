Jesteśmy krajem wolnym od choroby Aujeszkyego u świń. Wreszcie, po 15 latach zwalczania tej choroby, będziemy mogli wywozić nasze polskie świnie do praktycznie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej – poinformował we wtorek Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

"Jestem niezmiernie rad, żeby móc przekazać polskim hodowcom świń, że jesteśmy krajem wolnym od choroby Aujeszkyego" - przekazał Jażdżewski na briefingu prasowym w Dorohusku (Lubelskie).

Podkreślił znaczenie tej informacji dla hodowców świń "bo to oznacza, że wreszcie po 15 latach zwalczania tej choroby w Polsce będziemy mogli wywozić nasze polskie świnie - zarówno do uboju, jak i hodowli - do praktycznie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej". Z kolei, aby móc sprowadzać świnie do Polski, trzeba będzie spełnić dodatkowe standardy.

"Są takie kraje jak Niemcy, Francja, które mają podobne status, jak Polska w tej chwili, ale rzeczywiście w znacznym stopniu ograniczyły możliwość przywozu żywych świń do Polski z części krajów wspólnoty europejskiej m.in. z Italii, czy ze Słowacji. "Także tutaj znacznie rozszerzamy rynek dla polskich hodowców świń" - stwierdził Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

Chorobę tę po raz pierwszy w Polsce stwierdzono w 1958 r. u zwierząt futerkowych. Rok później po raz pierwszy zarejestrowano ją u świń. Od 2008 roku w Polsce realizowany był program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. W pierwszym roku realizacji, tj. w 2008 r., w całym kraju stwierdzono 12 tys. 659 stad z dodatnim wynikiem badania. W 2019 r. były już tylko trzy wykryte nowe stada zarażone tym wirusem.