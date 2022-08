Zatrucie Odry. Straż kontynuuje odławianie śniętych ryb na dolnośląskim odcinku rzeki

Autor: PAP

Data: 17-08-2022, 12:16

Ponad 700 kg śniętych ryb odłowili strażacy na dolnośląskim odcinku Odry oraz przyległych od niej zalewach. Służby kontynuują oczyszczanie rzeki z truchła ryb w środę 17 sierpnia.

Straż kontynuuje odławianie śniętych ryb na dolnośląskim odcinku Odry/fot. shutterstock

Zatrucie Odry. Odławianie ryb na dolnośląskim odcinku rzeki

St. str. Magdalena Cwynar z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej PSP poinformowała, że we wtorek w akcji oczyszczenia dolnośląskiego odcinka Odry ze śniętych ryb uczestniczyło łącznie 39 zastępów PSP i OSP. W akcję zaangażowanych było 109 strażaków, którzy użyli 29 łodzi i pontonów.

Strażacy odłowili około 770 kg śniętych ryb na dolnośląskim odcinku Odry oraz w przyległych do rzeki zalewach. "Łącznie od początku akcji ponad 4 tony" - powiedziała Cwynar.

We wtorek ryby odławiano m.in. w powiecie górowskim (150 kg), powiecie oławskim (20 kg), w Zalewie Prężyckim 13 ryb z czego jedna z nich ważyła 40 kg, w miejscowości Czernica (150 kg), w stawie w Parku Szczytnickim 40 ryb oraz w fosie miejskie na Podwalu we Wrocławiu 540 ryb.

W środę 17 sierpnia strażacy pracują m.in. w powiecie górowskim, powiecie wołowskim, w Lubinie, Ścinawie i na Podwalu we Wrocławiu.

Odra: na dolnośląskim odcinku odłowiono ponad 7 ton śniętych ryb

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował, że parametry w próbkach wody pobieranych na dolnośląskim odcinku Odry od 5 sierpnia "ulegają poprawie". "Parametry fizyko-chemiczne w głównym nurcie rzeki są już takie same jak średnia wieloletnia. Odra na odcinku dolnośląskim wróciła do normy" - powiedział wojewoda. Podkreślił przy tym, że WIOŚ we Wrocławiu prowadzi na bieżąco analizy wody w rzece.

Do tej pory na dolnośląskim odcinku Odry oraz w przyległych do rzeki zalewach odłowiono łącznie ponad 7 ton śniętych ryb.

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół biegu rzeki. 12 sierpnia został wprowadzony zakaz wstępu do wód Odry w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Trwa oczyszczanie rzeki z martwych ryb, co jest konieczne, by nie pogłębiły się skutki tej katastrofy ekologicznej.