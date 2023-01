Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował we wtorek, że inspekcja sanitarna zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z importem zboża technicznego z Ukrainy, które następnie zostało sprzedane jako pasza dla zwierząt.

Zawiadomienia do prokuratury po kontroli importu zboża technicznego z Ukrainy /fot. pixabay

Oszustwo zbożem ukraińskim

Sprawka podczas konferencji prasowej we wtorek powiedział, że inspekcje sanitarna, handlowa, weterynaryjna i jakości handlowej kontrolują podmioty, które sprowadziły z Ukrainy do Polski tzw. zboże techniczne (przeznaczone na cele niespożywcze np. na spalanie).

Jak wskazał Sprawka, kontrola przeprowadzona w jednej z firm przez Państwową Inspekcję Handlową wykazała, że podmiot zaimportował pszenicę techniczną z Ukrainy, a następnie sprzedał ją kolejnej firmie, która z kolei zbyła je odbiorcom na cele paszowe.

Jak podały służby wojewody, chodzi o 66 ton zboża, które przedsiębiorca sprowadził z Ukrainy.

Zboże w zgłoszeniu do odprawy celnej wpisane było jako zboże techniczne, a później w łańcuchu sprzedaży kolejnym firmom +przeistoczyło się+ w zboże paszowe, co jest ewidentnym przestępstwem - wyjaśnił wojewoda.

"Państwowy powiatowy inspektor sanitarny złożył zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz poinformował powiatowego lekarza weterynarii" - dodał.

Kontrole importerów zboża z Ukrainy

Służby wojewody podały w komunikacie, że w związku z doniesieniami o imporcie zbóż technicznych inspekcja sanitarna przeprowadziła do wtorku łącznie 10 kontroli w skupach i zakładach zbożowo-młynarskich.

Poinformowano, że od 6 grudnia ub.r. do 9 stycznia br. Lubelski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadził kontrole zbóż i rzepaku z Ukrainy przeznaczonych na cele techniczne u trzech importerów i w dwóch podmiotach występujących jako odbiorcy towaru.

Nieprawidłowości stwierdzono w jednym z podmiotów, w którym doszło do zmiany przeznaczenia towaru. Jak ustalono, pszenicę techniczną składowano ze zbożem krajowym, następnie sprzedano ją do zakładów przetwórstwa zbożowego jako towar pochodzący z Polski. Inspekcja zapowiedziała dalsze czynności wobec podmiotu.

Nieprawidłowości w obrocie zbożem z Ukrainy

Inspekcja weterynaryjna - podano - 30 grudnia ub. r. skontrolowała podmiot transportujący zboże ukraińskie oznakowane jako pszenica techniczna. Kontrola wykazała, że niekiedy była ona mieszana ze zbożem krajowym i wprowadzana do obrotu jako konsumpcyjna lub paszowa. "Prowadzona jest dalsza procedura kontrolna" - uzupełniono.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie skontrolował trzy podmioty gospodarcze. W przypadku pierwszej firmy stwierdzono nieprawidłowości i sporządzono zawiadomienie do prokuratury, drugiej - informacja o rzekomym imporcie zboża nie została potwierdzona, a trzeciej - dokumenty są w trakcie analizy.

3 stycznia br. wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski poinformował, że "w kwestii przywozu do kraju zboża technicznego prowadzone są działania we współpracy z Krajową Administracją Skarbową i Państwową Inspekcją Sanitarną, mające na celu ograniczenie sprowadzania z Ukrainy zboża deklarowanego jako techniczne bez kontroli jakościowej. Wzmocnieniu uległ nadzór nad zbożem trafiającym do Polski z Ukrainy".