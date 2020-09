Zbigniew Karaczun, SGGW, na EEC2020: rolnictwo ofiarą klimatu

W trakcie debaty Zbigniew Karaczun opowiedział o wyzwaniach i problemach dla sektora rolniczego w związku ze zmianami klimatycznymi.

– O zmianie klimatu i skutkach w kontekście rolnictwa powinniśmy szczególnie rozmawiać, ponieważ obok gleby czynniki klimatyczne są podstawowymi czynnikami, które decydują o powodzeniu produkcji rolniczej. Każda zmiana czynników klimatycznych będzie powodować i już powoduje zmianę opadów, dłuższy okres wegetacyjny, ekstremy pogodowe co przekłada się na powodzenie produkcji rolnej. Dość powiedzieć, że starty w rolnictwie w ubiegłym roku z powodu suszy wyniosła prawie półtora miliarda, a w całym łańcuchu korzyści były to starty prawie dwóch i pół, trzech miliardów złotych. Zmiany klimatyczne już dotyczą rolnictwa, przekłada się to na pojawianie się nowych szkodników i chorób roślin. W ramach kolacji klimatycznej przeprowadziliśmy badania, z którym wynikało, że w trakcie suszy rolniczej straty produkcyjne sięgały od 10 do 15 proc. w zależności od położenia gospodarstwa, a straty ekonomiczne ok. 18 procent. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy 3 rok suszy w Polsce, chociaż nie wszędzie ona występuje, to pokazuje, jak poważny problem rolnictwo będzie mieć w związku ze zmianą klimatu – wymienił Zbigniew Karaczun.

– Wydaje się, że warto o tym sektorze jeszcze mówić w kontekście tego, co zdecydowała Komisja Europejska, czyli dążeniu sektora rolnego i produkcji żywności do neutralności klimatycznej. Dlatego, że rolnictwo, które jest ofiarą klimatu, jest także znaczącym emitentem gazów cieplarnianych. Jeśli patrzymy na ten sektor jako ten, który musi kontrybuować pod kątem zmian klimatu, żeby bezpiecznie funkcjonować, to będą musiały być podjęte działania w tym sektorze pod katem emisji. Trzeba zdawać sobie przy tym sprawę, że to nie będzie proste, bo rolnictwo jest takim sektorem w których emisja gazów cieplarnianych ma charakter procesowy. Nie możemy uprawiać gleby bez emisji podtlenku azotu, nie możemy hodować zwierząt, zwłaszcza przeżuwaczy bez emisji metanu. Jeżeli mamy w świadomość wyzwania, które stoi przed rolnictwem, czyli wyżywienia populacji ludzkiej, musimy szukać metod, które będę potrafiły ograniczać emisje gazów cieplarnianych, bez znaczącej zmiany wielkości produkcji – dodał Zbigniew Karaczun.

