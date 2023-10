Do finału zbliżają się prace restauratorskie przy 11 obiektach w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, w tym przy kilku zabytkowych kaplicach – poinformował PAP rzecznik sanktuarium, bernardyn ojciec Tarsycjusz Bukowski.

Duchowny poinformował PAP, że w Kalwarii Zebrzydowskiej poddane renowacji zostało osiem kaplic na dróżkach Matki Bożej wokół sanktuarium, a także trzy budynki drewniane w bezpośredniej bliskości kalwaryjskiej bazyliki.

"W remontowanych budynkach obok bazyliki powstaje Centrum Dziedzictwa i Dialogu. W 98 procentach zakończono tam prace budowlane. W listopadzie i grudniu w pomieszczeniach, które będą przeznaczone jako miejsca do spotkań, poradni, dla muzeum, czy jako powierzchnie dla wystaw czasowych, będą montowane meble i pozostałe części wyposażenia oraz eksponaty stanowiące treść wystawy" - powiedział PAP ojciec Tarsycjusz.

Rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium dodał, że w kaplicach na dróżkach do końca dobiegają prace konserwatorskie. "Zgodnie z harmonogramem do końca października, do wnętrz powrócą ołtarze, które w ostatnim czasie przechodziły konserwację w pracowni" - podkreślił.

Jak dodał, przy wszystkich kaplicach zakończono już roboty przy murach fundamentowych i tynkach szerokoporowych wewnętrznych ścian. "Kontynuowane są jeszcze prace przy ołtarzach stanowiących wyposażenie sześciu kaplic. Zakończono prace w zakresie konserwacji technicznej - wzmocnienia struktury drewna nastaw ołtarzowych, usunięto wtórne przemalowania, wzmocniono części drewniane elementów konstrukcji. Wszystkie obrazy z ołtarzy zakonserwowano. Trwają prace przy tynkach i kamieniarce, a zakończono już roboty posadzkowe" - powiedział ojciec Tarsycjusz.

Wszystkie prace, które ruszyły dwa lata temu mają się zakończyć jeszcze w 2023 roku.

Bernardyni organizują już różne wydarzenia związane z projektem. Na stronie dziedzictwo.kalwaria.eu w zakładce "wydarzenia" można zapisać się na wykłady dotyczące ekologii, innowacyjnego nauczania o dziedzictwie, a także różne warsztaty czy spotkania. "Zapraszamy serdecznie do udziału nauczycieli, pracowników urzędów, domów kultury, studentów, uczniów szkół, opiekunów zabytków, członków stowarzyszeń działających na rzecz promowania dziedzictwa lokalnego i wszystkie osoby zainteresowane" - dodał rzecznik.

Koszt prac to 2,6 mln euro. Kalwaryjskie sanktuarium pozyskało na ten cel fundusze z Mechanizmu Finansowego EOG - 1,88 mln euro, a także z ministerstwa kultury - 332,1 tys. euro. Wkład własny wyniósł 390,7 tys. euro.

Sanktuarium realizuje projekt w partnerstwie z opiekunami norweskiego kościoła w Urnes. To najstarsza zachowana drewniana świątynia klepkowa w Norwegii. Powstała w XII w.

Kalwaryjskie sanktuarium jest jednym z głównych ośrodków kultu pasyjnego i maryjnego w Polsce. Pierwszym fundatorem był w 1602 r. wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Klasztor i kościół zostały wzniesione w latach 1604-1609. Od początku opiekują się nimi bernardyni. Równolegle wybudowano Dróżki przypominające kompozycją topograficzną i architektoniczną miejsca święte w Jerozolimie. Łączą one ze sobą 41 obiektów sakralnych.