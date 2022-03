Zełenski: chciałbym usłyszeć, że Europa wybrała Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek w przemówieniu wideo, że chciałby usłyszeć, że Europa wybrała Ukrainę. Podkreślił, że jego kraj płaci wielką cenę za pragnienie wolności.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 01-03-2022, 19:00

Prezydent Ukrainy apeluje do UE

"Mówi się o ukraińskim wyborze Europy, o tym, że do tego dążymy i będziemy dążyć. Chciałbym, aby dziś zabrzmiało, że Europa już wybrała Ukrainę" - oznajmił.

Zełenski oświadczył, że za wartości, prawa i wolność, za pragnienie bycia równymi Ukraina oddaje dziś swoich najlepszych ludzi. Podkreślił, że wtorkowy ranek był tragiczny dla wszystkich Ukraińców, bo na plac Wolności w Charkowie - największy plac na Ukrainie - spadły dwie rakiet, powodując dziesiątki ofiar, w poniedziałek natomiast zginęło 16 ukraińskich dzieci.

Ukraina walczy o przetrwanie

"Nasz naród jest bardzo zdeterminowany, walczymy o nasze prawa, wolność i życie. A teraz walczymy o przetrwanie. To nasza główna motywacja. Ale walczymy też o to, by być równoprawnymi członkami Europy. Myślę, że dziś pokazujemy wszystkim, że nimi jesteśmy. Z nami Unia Europejska będzie na pewno silniejsza. Bez was Ukraina będzie samotna. Dowiedliśmy swojej siły, dowiedliśmy, że jesteśmy co najmniej tacy sami jak wy. Udowodnijcie, ze jesteśmy razem z nami" - zaapelował.

Wyraził też przekonanie, że chociaż wszystkie duże miasta Ukrainy są teraz zablokowane, to nikt nie odbierze jej wolności i państwowości. Nikt nas nie złamie, jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami" - powiedział.