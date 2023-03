- Wzrost cen surowców, nieswystarczającą ich dostepność oraz agroflacja - Ireneusz Lichota, prezes Zentis Polska w rozmowie z serwisem www.portalspozywczy.pl wylicza listę wyzwań.

Ireneusz Lichota, prezes Zentis Polska./fot. PTWP

Zentis Polska: podnosiliśmy ceny kilka razy

- Rollercoaster to dobre określenie tego, co dzieje się od trzech lat, jednak więcej mamy jazdy do dołu niż do góry. Zaczęło się od pandemii, kiedy pojawiły się nowe wyzwania, które nigdy wcześniej nie miały miejsca, w tym spadek popytu, zamknięcie gastronomii, co spowodowało pierwsze tąpnięcie na naszym rynku. Natomiast już wybuch wojny spowodował całkowite wywrócenie stolika i zmianę reguł gry na niekorzyść - zapewnia Ireneusz Lichota.

Wśród największych wyzwań prezes firmy Zentis wskazuje wzrost cen surowców, nieswystarczającą ich dostepność oraz agroflację czyli wzrost cen surowców pochodzenia rolniczego w większym wymiarze niż innych produktow. - W związku z tym byliśmy zmuszeni do podniesienia cen naszych produktów, jednak robiliśmy to w sposób łagodny. W ramach dobrych relacji biznesowych podnosiliśmy ceny kilka razy w ciągu kilkunastu miesięcy, w porozumieniu z naszymi odbiorcami - dodaje.

Czterodniowy tydzień pracy w branży spożywczej

- Pomysł czterodniowego tygodnia pracy jest bardzo atrakcyjny, jednak mam wątpliwości czy miałby prawo się zrealizować w naszym kraju i w naszej branży ze względu na pewną konkurencyjność naszej gospodarki, która bazuje w głównej mierze na niższych kosztach niż w innych krajach - wskazuje Ireneusz Lichota.

W 2023 r. Zentis Polska przede wszystkim chce skupić się na stalibilizacji sytuacji na rynku surowców i rozwoju nowych pomysłów - jednym z nich jest prozdrowotna żywność barwiąca.