Zerowa oraz 15-proc. stawka VAT na żywność?

Część produktów można by objąć stawką zerową, a reszta powinna być objęta stawką VAT wynoszącą 15 procent - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 24-11-2021, 12:02

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Fot. PTWP

Zerowa stawka VAT na żywność?

Parlament Europejski popiera przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko.

Co to oznacza w praktyce? Między innymi umożliwienie wyboru zerowej stawki VAT na "zdrowe i zrównoważone produkty żywnościowe, takie jak owoce i warzywa, co jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich, ale obecnie nie jest możliwe dla wszystkich" oraz "wyższej stawki VAT na niezdrową żywność i żywność o dużym śladzie środowiskowym."

PE przypomina, że wydatki gospodarstw domowych na produkty żywnościowe w poszczególnych państwach członkowskich UE znacznie się różnią i że należy zapewnić konsumentom we wszystkich państwach członkowskich przystępność cenową, a jednocześnie zagwarantować producentom pierwotnym, by zrównoważone i zdrowe produkty przynosiły godziwe dochody, oraz zwiększyć przejrzystość i świadomość konsumentów w odniesieniu do kosztów i zysków związanych z każdym etapem łańcucha dostaw żywności.

Gantner: Obniżenie VAT-u na żywność to dobry pomysł

Mówi się ostatnio o możliwości wprowadzenia zerowego VAT-u na wybrane produkty spożywcze. Jak pan ocenia ten pomysł? – Tak, faktycznie jest taki pomysł, żeby obniżyć znacząco VAT, czyli do stawki zerowej na produkty o wysokiej wartości żywieniowej, czyli te, które służą nam w zbilansowanej diecie i naszemu zdrowiu. Nie jest jeszcze sprecyzowane, jakie miałyby być to produkty oraz w jaki sposób je określać, ale generalnie można uznać, że po tylu latach, w trakcie których proponowano dodatkowe podatki na żywność, kierunek związany z obniżeniem VAT-u wydaje się rozsądny – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Czy żywność musi być wysoko opodatkowana?

Gantner podkreśla, że warto zauważyć kontekst sytuacji. – Z jednej strony mówi się o obniżeniu VAT-u, z drugiej mamy potężną inflację. Ceny żywności bardzo szybko rosną – nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. ONZ podało, że mamy 30-proc. inflację cen żywności rok do roku. To bardzo dużo, najwięcej prawie od dwóch dekad. Sytuacja jest więc bardzo poważana i nic nie zapowiada, aby miała się w najbliższym czasie zmienić. W związku z tym warto się zastanowić, czy żywność w Unii Europejskiej musi być tak wysoko opodatkowana? Bo oprócz żywności, którą mamy opodatkowaną 8-procentowym VAT-em, mamy bardzo dużą grupę żywności opodatkowaną 23-procentowym VAT-em - tłumaczy.

- W Polsce podatek VAT jest bardzo wysoki, szczególnie, że stawka VAT w naszym kraju została podniesiona siedem lat temu. Patrząc na obecną sytuację, szczególnie tych biedniejszych grup społecznych, wydaje się, że w dzisiejszych czasach 23-procentowy VAT na produkty żywnościowe i napoje, na przykład na wodę mineralną, nie ma większego sensu - mówi.

- Jeżeli rząd faktycznie chce walczyć z inflacją, a trudno jest z kolei walczyć poprzez obniżkę cen nośników cen energii czy poprzez obniżkę cen surowca, bo to jest na dzień dzisiejszy niemożliwe, chociażby z powodu tego, że rolnicy również ponoszą coraz większe koszty produkcji, to pomysł, aby obniżyć stawki VAT-u jest bardzo dobry - uważa wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Z tym że faktycznie część produktów można by objąć stawką zerową, a reszta powinna być objęta stawką VAT wynoszącą 15 procent. Mogłoby to obniżyć ceny części żywności przynajmniej na jakiś czas - podsumowuje Andrzej Gantner.

PSL: Wniosek o zerowy VAT na prozdrowotną żywność

28 października br. Władysław Kosiniak-Kamys lider PSL, poinformował, że PSL składa w Sejmie projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza zerowy VAT na zdrową żywność. Według niego, jest to innowacyjny projekt, który daje nadzieję wielu polskim rodzinom na lepsze warunki życia.

Władysław Kosiniak-Kamys podkreślił, że PSL chce, aby VAT na jak największą grupę produktów był zerowy - między innymi na warzywa, na owoce, na dobrą żywność dobrej jakości.

W jego ocenie, polska prozdrowotna żywność jest marką światową. "My nie mamy tak jak Czesi dobrych samochodów produkowanych pod własną marką, nie mamy najnowocześniejszych technologii produkowanych pod własną marką, mamy pod własną marką polską zdrową żywność. To jest prawdziwy skarb narodowy. I chcemy, żeby ten skarb narodowy był dostępny w Polsce po przyzwoitych cenach" – tłumaczył szef PSL.