Zerowy VAT na towary dla uchodźców z Ukrainy przedłużony. Do kiedy?

Autor: PAP (op. AT)

Data: 14-06-2022, 19:00

Do końca tego 2022 r. ma zostać wydłużone stosowanie zerowej stawki VAT na dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz uchodźców z Ukrainy – wynika z opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia MF.

fot. PAP/EPA

Zerowy VAT na towary dla uchodźców z Ukrainy na dłużej

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Z projektu wynika, że do 31 grudnia 2022 r. ma zostać wydłużone stosowanie stawki 0 proc. podatku VAT dla wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie, dokonywanych na rzecz wskazanych wyżej podmiotów.

Stawka zerowa jest stosowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. i ma ona zastosowanie do darowizn wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie, dokonywanych na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zerowy VAT na towary dla Ukraińców. Jakie zasady?

"W związku z przedłużającą się inwazją Rosji na terytorium Ukrainy oraz dużą liczbą uchodźców w naszym kraju istnieje uzasadniona potrzeba przedłużenia obowiązywania tej preferencji" - podano w uzasadnieniu.

Stwierdzono w nim, że tak jak dotychczas, stawka 0 proc. VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2022 r., co - według uzasadnienia - umożliwi kontynuację obowiązywania preferencji.