Z prospektu programu emisyjnego Ministerstwa Finansów z 17 marca 2023 r. wynika, że zerowa stawka VAT na żywność będzie obowiązywała do końca 2023 r. Minister i wiceminister finansów mówią w mediach, że to "prawdopodobne".

Do kiedy zerowy VAT na żywność?; fot. shutterstock.com

W poniedziałek 20 marca rzecznik rządu Piotr Muller podał, że w kwietniu zapadnie decyzja o przedłużeniu "zerowej" stawki VAT na żywność. Tymczasem z prospektu programu emisyjnego Ministerstwa Finansów z 17 marca 2023 r. wynika, że będzie ona obowiązywała do końca 2023 r. O sprawie pisaliśmy wczoraj.

Zerowa stawka VAT na żywność do końca 2023 r.

- Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe będzie obowiązywała prawdopodobnie do końca 2023 roku - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska w Radiu Zet.

"Będziemy tę sytuację monitorować. Zdecydowaliśmy, że do połowy roku jest to zapewnione, natomiast zobaczymy jak będzie zachowywała się inflacja i wtedy będziemy podejmować decyzję, tak jak to było ogłoszone przez rzecznika rządu, w kwietniu" - powiedziała Rzeczkowska.

"Nie ma pewności, ale jest to (przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność do końca 2023 r. - PAP) prawdopodobne" - dodała.



Z kolei wiceminister finansów Artur Soboń poinformował w programie Tłit WP, że "nie jest to przesądzone, ale jest to więcej niż prawdopodobne".