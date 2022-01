Zerowy VAT na żywność: Jakie mogą być skutki?

W ramach drugiej tarczy antyinflacyjnej obniżamy do zera VAT na żywność - poinformował 11 stycznia premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że zmiany nastąpią od 1 lutego do końca lipca. Jakie to może przynieść skutki?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 12-01-2022, 10:52

Zerowy VAT na żywność: Jakie mogą być skutki? Fot. shutterstock

Zerowy VAT na żywność od 1 lutego

11 stycznia br. trafił do sejmu zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt zmiany ustawy o VAT, przewidujący czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Zgodnie z projektem, obniżone stawki mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc.

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Czy konsumenci odczują niższe ceny produktów spożywczych?

Czy obniżenie VAT-u na żywność spowolni dynamikę wzrostu cen żywności? Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA wskazuje, że to od producentów i dystrybutorów zależało będzie, w jakim stopniu zerowa stawka podatku znajdzie odzwierciedlenie w finalnej cenie.

- Mówimy o produktach obłożonych stawką 5%. Oznacza to, że na poziomie pojedynczego produktu percepcja wpływu wprowadzenia zerowej stawki na cenę detaliczną może do pewnego stopnia zacierać się w oczach konsumentów. Jednak na poziomie całego koszyka żywności kupowanego przez konsumenta, przy jego wysokim udziale w łącznych wydatkach konsumpcyjnych (blisko 28% nie licząc napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych), obniżenie kosztu zakupu o stawkę podatku byłoby z pewnością realną ulgą dla domowych budżetów - tłumaczy.

- Według szacunków Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność może obniżyć łączną inflację (tzn. zmniejszyć skalę wzrostu średniego poziomu cen wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku) o od 0,8 do 1,0 punktu procentowego w okresie, w którym stawka ta będzie utrzymywana. Gdyby taka skala wpływu została rzeczywiście osiągnięta, to można byłoby mówić o realnej odczuwalności - dodaje.

- Niestety nie można zakładać, że obniżka stawki VAT wpłynie na cenę detaliczną w skali 1:1 – to od producentów i dystrybutorów zależało będzie, w jakim stopniu zerowa stawka podatku znajdzie odzwierciedlenie w finalnej cenie, a w jakim zostanie wykorzystana do podniesienia marży - zauważa

Zerowy VAT na żywność: jak wpłynie na strukturę cen?

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu jest zdania, że obniżanie podatków ma charakter pobudzający gospodarkę i koniunkturę i w tym kontekście każda obniżka podatków jest pożądana.

- Pojawiają się jednak pytania, w jakim zakresie obniżka VAT dla produktów obecnie objętych stawką 5% wpłynie na spowolnienie obecnego dynamicznego wzrostu cen i rekordowej inflacji - mówi.

- Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, iż stawką 5% objęta jest przede wszystkim grupa produktów spożywczych takich jak mięso, produkty mleczarskie, warzywa, zboża, tłuszcze jadalne, lody, niektóre napoje oraz od lipca 2020 roku owoce tropikalne i cytrusowe, wyroby ciastkarskie, zupy i buliony, niektóre przyprawy. Oczywiście kategorie takie jak mięso, produkty mleczarskie, warzywa stanowią ważną i stałą pozycję w koszykach zakupowych i teoretycznie, jak oceniają eksperci, stanowią one ważną część koszyka inflacyjnego. Jednak to teoria i nie ma pewności, czy ta obniżka w całości przeniesiona będzie na konsumentów oraz jak wpłynie na całą strukturę cen. W razie tymczasowych zmian VAT należy liczyć się także z dodatkowymi czynnikami kosztotwórczymi - tłumaczy.

Jego zdaniem z powyższych powodów zmiana cen spowodowana redukcją 5% VAT nie będzie zapewne silnie odczuwalna z punktu widzenia konsumentów.

- Także stricte arytmetycznie nie będą to kwoty imponujące dla konsumentów. Przykładowo dla kilograma mięsa za 25,8 zł cena detaliczna po zmianie VAT z 5% na 0% zmalałaby zaledwie nieco ponad 1 zł na kg. Jednak w sytuacji gwałtownego, masywnego i ciągłego wzrostu cen i kosztów prowadzenia biznesu spowodowanego podwyżkami cen energii czy nowymi obciążeniami fiskalnymi jak np. minimalny podatek dochodowy nie należy przyjmować, iż obniżka może nie być skonsumowana przez wzrost innych elementów ceny - mówi.

- W związku z dużą dynamiką wzrostu kosztów, mogą one po prostu w krótkim czasie pochłonąć różnicę wygenerowaną przez obniżkę VAT. Pamiętajmy, że przytoczony tu przykład dotyczy jednego z droższych artykułów objętych 5% VAT. Dla produktów mleczarskich, warzyw czy cukierniczych zmiana VAT z 5% na 0% będzie wyrażana w groszach - dodaje.

Zerowy VAT na żywność korzystny dla konsumentów

- Objęcie „zerowym" VAT-em żywności z 5 proc. stawką VAT, a więc koszyka podstawowych produktów spożywczych, to rozwiązanie korzystne dla konsumentów, aczkolwiek pozwalające jedynie na niewielkie oszczędności w domowych budżetach - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

- Zdaniem ekonomistów, obniżka VAT – w obliczu inflacji sięgającej 8 proc. i dwucyfrowych wzrostów cen niektórych artykułów spożywczych – nie spowoduje odczuwalnych spadków cen, pomoże jedynie spowolnić tempo ich wzrostu. Zapewne zastosowanie zerowej stawki VAT w odniesieniu do wszystkich produktów żywnościowych byłoby bardziej zauważalne w portfelach konsumentów - tłumaczy.

- Obniżka VAT ma obowiązywać przez pół roku. Eksperci twierdzą, że po upływie tego czasu ceny znów mogą wzrosnąć. Mając na względzie ochronę polskich rodzin przed dużymi wzrostami cen żywności i niezbędnych artykułów, jako branża, dokładamy wszelkich starań, by w miarę możliwości utrzymywać ceny na jak najniższym poziomie, dzięki promocjom przeprowadzanym regularnie w naszych sklepach, równocześnie kładąc nacisk na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród klientów - mówi prezes POHID.

Trudno prognozować, jak zachowa się rynek

- Każde działanie w zakresie obniżki ceny stwarza szansę dla konsumentów na poprawę wydatków na żywność w ramach rodzinnego budżetu - mówi Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Cebelińska jest zdania, że jednocześnie decyzja o obniżeniu podatku VAT do 0 proc. może mieć wpływ na zwiększenie konsumpcji odżywczych produktów, co byłoby pozytywnym zjawiskiem.

- Trudno jednak prognozować, w jaki sposób po tej zmianie zachowa się rynek. Najbardziej istotne są długofalowe działania, które wpłyną na zmniejszenie inflacji i związanych z nią rosnących kosztów - zauważa Małgorzata Cebelińska.

Konfederacja Lewiatan krytykuje obniżkę VAT-u na żywność

- Obniżka VAT do zera procent na żywość to poważny problem dla przedsiębiorców - informuje ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Obawia się też, że gdy zapowiedziana przez premiera Mateusza Morawieckiego tarcza antyinflacyjna przestanie działać, wzrost cen może przekroczyć 10 proc.

- Zapowiedziane obniżki VAT przyniosą chwilową ulgę konsumentom, ale otwarte pozostaje pytanie, jak bardzo ceny spadną - dodaje.

Wskazuje, że obniżka cen żywności to oszczędność około 40-50 zł na podstawowych produktach w skali miesiąca dla gospodarstwa domowego, jednak biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu cen, choćby z ostatniego szybkiego szacunku inflacji (2,1 proc. w skali miesiąca) to w lutym możemy się spodziewać, że podstawowe produkty będą kosztowały tyle co w połowie listopada 2021 r.

Morawiecki: od 1 lutego powinny spaść ceny żywności

Mateusz Morawiecki zaapelował do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów. - To jest bardzo ważne. To nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego - mówił.

Wskazał, że obniżenie stawki VAT do zera powoduje, że od 1 lutego powinny spaść ceny. Premier apelował również, by sprawdzać, czy handlowcy rzeczywiście obniżają ceny produktów.