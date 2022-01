Zerowy VAT na żywność - kiedy będą decyzje?

Rząd ogłosi tarczę Antyinflacyjną 2.0, w niej będzie obniżka VAT na paliwa do 8 proc. - zapowiada premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 07-01-2022, 10:02

Zerowy VAT na żywność - decyzje w przyszłym tygodniu / fot. shutterstock

"W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 gr do 70 gr. Cena powinna spaść do około 5 zł" - powiedział Morawiecki.

"To jest ogromny wpływ na budżet, co najmniej 1,5 mld zł kwartalnie. Jeśli więc utrzymamy ją przez dwa kwartały, będzie to ponad 3 mld zł" - dodał.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, ze obniżka podatku VAT na paliwa zostanie wdrożona od 1 lutego, najpierw na pół roku.



"Pod koniec tego okresu przeanalizujemy aktualne trendy inflacyjne" - powiedział Morawiecki.



W przyszłym tygodniu rząd ogłosi decyzję w sprawie czy i od kiedy wejdzie w życie zerowa stawka VAT na żywność.



"Pracujemy jeszcze nad tym mechanizmem - szacujemy roczny koszt tej kolejnej obniżki podatków na 6 do 7 miliardów zł" - zapewnił.