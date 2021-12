Zerowy VAT na żywność w Polsce? Wszystko w rękach KE

- Jeśli Komisja Europejska przychyli się do złożonego przez nas wniosku, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Autor: PAP

Data: 02-12-2021, 20:39

Polska złożyła wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywność, fot. shutterstock.com

"Od wielu lat prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską o zerowym VAT na książki i czasopisma, na przewozy kolejowe. Odpowiedź zawsze jest negatywna. Były rozmowy o zerowym VAT na żywność, odpowiedź była negatywna" - powiedział w czwartek w Sejmie Patkowski, odpowiadając na pytanie, czemu rząd nie zdecydował się na wprowadzenie zerowego VAT na produkty żywnościowe.

VAT na żywność

Patkowski przypomniał, że Czechy zdecydowały się na obniżkę VAT do zera i muszą się teraz tłumaczyć przed Komisją Europejską.

"Złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywność do 0 proc. i jeśli Komisja się przychyli, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność" - dodał wiceminister finansów.

Zaapelował do opozycji, aby wpłynęła na Komisję Europejską w sprawie zerowego VAT.