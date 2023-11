"Zielona granica" Agnieszki Holland została we wtorek nominowana do Europejskich Nagród Filmowych w kategoriach najlepszy film, reżyseria i scenariusz. O statuetki za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, a także dla najlepszej europejskiej aktorki i aktora ubiega się brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja "Strefa interesów" Jonathana Glazera.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Nominacje ogłoszono we wtorek na stronie internetowej EFA. O nagrodę w kategorii najlepszy europejski film roku powalczą "Zielona granica" Agnieszki Holland, brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja "Strefa interesów" Jonathana Glazera, "Anatomia upadku" Justine Triet, "IO Capitano" Matteo Garrone i "Opadające liście" Akiego Kaurismakiego.

Twórcy tych filmów ubiegają się również o statuetkę za najlepszą reżyserię. Nominacje za najlepszy scenariusz otrzymali Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko i Agnieszka Holland ("Zielona granica"), Justine Triet i Arthur Harari ("Anatomia upadku"), Aki Kaurismaki ("Opadające liście"), Ilker Çatak i Johannes Duncker ("The Teachers' Lounge") i Jonathan Glazer ("Strefa interesów").

Polski akcent odnajdziemy także w kategorii najlepszy europejski film dokumentalny, gdzie wśród finalistów znalazła się duńsko-polska koprodukcja "Apolonia, Apolonia" Lei Glob. Będzie rywalizować o statuetkę z "Siostrzeństwem świętej sauny" Anny Hints, "Adamant" Nicolasa Philiberta, "Motherland" Hanny Badziaki i Alexandra Mihalkovicha oraz z "Czterema córkami" Kaouther Ben Hani.

Najlepszą europejską aktorką roku może okazać się Sandra Hüller ("Anatomia upadku" i "Strefa interesów"), Eka Chavleishvili ("Czarny kos, czarna jeżyna"), Alma Pöysti ("Opadające liście"), Mia McKenna-Bruce ("How to Have Sex") i Leonie Benesch ("The Teachers' Lounge"). Z kolei statuetka dla najlepszego europejskiego aktora roku może trafić do Madsa Mikkelsena ("Bękart"), Josha O'Connora ("La Chimera"), Christiana Friedela ("Strefa interesów"), Jussiego Vatanena ("Opadające liście") i Thomasa Schuberta ("Czerwone niebo").

Laureatów nagród poznamy podczas gali w sobotę 9 grudnia w Berlinie.

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie, odpowiednik amerykańskich Oscarów, przyznawane przez ponad trzy tysiące filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej. Zostały wręczone po raz pierwszy w 1988 r. Statuetkę za najlepszy film otrzymał wówczas Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu". W ostatnich latach nagrody odebrali m.in. Dorota Kobiela i Hugh Welchman za polsko-brytyjską animację "Twój Vincent", Anna Zamecka za dokument "Komunia" i Paweł Pawlikowski za "Zimną wojnę".