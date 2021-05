Zielony Ład: Co zyskamy, co możemy stracić?

Nie możemy prowadzić produkcji rolnej w takim stopniu obciążając środowisko, jak do tej pory - mówił Wojciech Babski, prezes zarządu CIECH Sarzyna podczas debaty Farmera „Europejski Zielony Ład coraz bliżej. Jak sprostać założeniom i wymaganiom?".

Wojciech Babski - prezes zarządu CIECH Sarzyna, szef biznesu AGRO w Grupie CIECH mówił podczas debaty, że założeń Zielonego Ładu jest bardzo dużo.

- To redukcja zużycia pestycydów, nawozów, bardziej lokalna produkcja, krótsze łańcuchy dostaw. To duża zmiana i rewolucja. Patrząc tak czysto operacyjnie, to wypada nam produkt za produktem, jedna substancja za kolejną. To zubaża w naturalny sposób zakres środków, które są dostępne dla rolnika - tłumaczył.

- Ale ja osobiście patrzę na Zielony Ład z dużym optymizmem. Cieszę się jako konsument, obywatel, ojciec dwójki małych dzieci, bo wiem, że jest to bardzo ważne. Nie możemy prowadzić produkcji rolnej w takim stopniu obciążając środowisko, jak do tej pory. Widzę też w tym olbrzymią szansą dla naszej firmy. Na pewno potrzebne jest bardzo dużo innowacji, nowych rozwiązań, informatyzacji rolnictwa, precyzyjnego rolnictwa, produktów bio. Mieszanki hybrydowe też są wartym rozpatrzenia kierunkiem, bo wiemy, że musimy zredukować zużycie pestycydów przynajmniej o połowę. (...) Przed nami długa droga w opracowaniu nowych rozwiązań - powiedział prezes Babski.

Dodał, że innowacje i ich wdrażanie w rolnictwie są konieczne, żeby spełnić założenia Zielonego Ładu. Zauważył, że Ciech Sarzyna, wychodząc im naprzeciw, wprowadziła już na rynek preparat, który przy tej samej skuteczności pozwala zużyć o połowę mniej glifosatu, co w skali roku pozwala zredukować o ok. 1000 t tej substancji.

