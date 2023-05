Praca funkcjonariuszy służby więziennej zasługuje na największy szacunek i uznanie – mówił w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas uroczystości nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Kielcach.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro; fot. PAP/Adam Kumorowicz

Kielce. Uroczyste nadania sztandaru aresztowi śledczemu

Uroczyste nadania sztandaru kieleckiemu aresztowi śledczemu odbyło się w piątek na Placu Zamkowym przy Muzeum Narodowym w Kielcach. "Musimy o tym pamiętać, że funkcjonariusze służby więziennej pełnią niezwykle ważną, kluczową rolę w zakresie zapewnienia nam wszystkim w Polsce bezpieczeństwa" - powiedział uczestniczący w uroczystościach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Cały system wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania nie miałby sensu, gdyby nie ich ciężka i niebezpieczna praca funkcjonariuszy służby więziennej z osobami, które trafiły w miejsce odosobnienia czasami na długie lata. Ta ciężka, odpowiedzialna, wymagające praca, wymagająca profesjonalizmu, oddania i poświęcenia zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie" - zaznaczył.

Dodawał, że w ostatnich latach w więziennictwie poczyniono "gigantyczny postęp" w zakresie inwestycji i poprawy warunków pracy funkcjonariuszy. Zaznaczył, że szacunek dla pracy w służbie więziennej powinien się objawiać m.in. poprzez właściwe wynagradzanie osób tam pracujących.

Dodatkowe pieniądze dla służby więziennej

"Wspólnie ze swoimi zastępcami, kierownictwem służby więziennej zadbaliśmy o to, by po raz pierwszy w historii polska służba więzienna dwukrotnie otrzymała dodatkowe środki liczone w miliardach złotych na zmiany organizacyjne i strukturalne, by warunki pracy funkcjonariuszy były bardziej bezpieczne" - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.

Dodawał, że dzięki środkom m.in. z programu modernizacji służb mundurowych realizowana jest budowa nowoczesnych jednostek penitencjarnych, oraz rozwijany jest systemu dozoru elektronicznego, dla sprawców lżejszych przestępstw.

Postęp - jak mówił - objawia się także w zmianach, jeśli chodzi o pracę więźniów. "Poprzez możliwość pracy więzień może zmienić swoje życie i zachowanie, wcześniej wyjść z tego powodu na wolność. To daje gwarancję, że będzie przestrzegał porządku prawnego. Kiedy zostawałem ministrem sprawiedliwości, zaledwie 36 proc. więźniów pracowało, w tej chwili - spośród tych, którzy mogą pracować - to jest aż 96 proc. osadzonych" - mówił.

Wskazywał, że dzięki pracy więźniowie zdobywają pieniądze na to, aby płacić odszkodowania, alimenty, wspierać swoją rodzinę, a także gromadzą środki na przyszłość.

Jednocześnie minister Ziobro zwracał uwagę, że pod jego kierownictwem zostały przygotowane zmiany w kodeksach karnych co do zaostrzenia odpowiedzialności karnej za najcięższe, brutalne przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności. "Często te kary były rażąco niskie, niewspółmierne do zła, krzywdy, jakie zostały wyrządzone i dlatego takie zmiany zostały przygotowane, przyjęte przez rząd i przeforsowane przez parlament" - mówił minister sprawiedliwości.

Zaznaczył, że bez ciężkiej pracy funkcjonariuszy służby więziennej w państwie nie byłoby poczucia bezpieczeństwa. Dodawał, że funkcjonariusze służby więziennej współpracują z polskim wojskiem oraz wojskami obrony terytorialnej, odbywając wspólne szkolenie i przeszkolenia wojskowe, aby na wypadek zagrożenia zewnętrznego, być gotowym.

Dyrektor generalny służby więziennej gen. Jacek Kitliński zaznaczył, że sztandar jest zakotwiczony w tradycji narodowej i historii. "Wreszcie jest dumą z tego, że jesteśmy Polakami. Przetrwać może tylko ten naród, który szanuje swoją tradycję, zna swoją historię i kultywuje pamięć o niej, jak również manifestuje wyznawane wartości oraz ma świadomość swoich korzeni. Celem naszej pracy jest dobro Polski, służba społeczeństwu, wierność konstytucji, poszanowanie godności ludzkiej oraz skuteczna izolacja i resocjalizacja osadzonych" - mówił gen. Kitliński.

Dodawał, że realizacja tych wszystkich zadań nie byłaby możliwa "bez przychylności ścisłego kierownictwa resortu sprawiedliwości oraz głębokiej reformy służby więziennej". "Dwa programy modernizacyjne, program praca dla więźniów, powstanie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, ewolucja systemu dozoru elektronicznego, czy też program reform pod nazwą w nowoczesne więziennictwo - to tylko kilka twardych dowodów pozytywnych zmian w więziennictwie, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat" - ocenił dyrektor generalny Służby Więziennej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach ppłk Jacek Lagierski zaznaczył, że nadanie sztandaru kieleckiej jednostek penitencjarnej stanowi wyraz wyróżnienia dla prawie 300 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę, chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw oraz realizują jeden z głównych celów służby więziennej, jakim jest resocjalizacja.

Początki Aresztu Śledczego w Kielcach sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Więzienie kieleckie powstało na mocy dekretu gen. Józefa Zajączka z dnia 24 września 1816 roku. Znalazło ono siedzibę w budynkach na zapleczu Pałacu Biskupów Krakowskich. W 1981 roku areszt został przeniesiony do wybudowanego w latach 1975 - 1980 obiektu przy ulicy Zagnańskiej, gdzie funkcjonuje do dziś.

W jednostce może jednocześnie przebywać ponad 1070 osadzonych, w tym 103 miejsca przeznaczone są dla kobiet.