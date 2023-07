Choć wydaje się wciąż niedoskonała to jednak wzbudzająca szereg emocji w branży spożywczej. AI, czyli sztuczna inteligencja, ma nowe dziecko, które wreszcie mówi po polsku. To Google Bard, któremu zadaliśmy 3 pytania z perspektywy producentów żywności.

3 pytania do Google Bard z perspektywy producentów żywności; fot. shutterstock.com / Alejandro Corral Mena

Sztuczna inteligencja w branży spożywczej

Ostatnio dużo się mówi o sztucznej inteligencji i o tym, jak ona wpływa na poszczególne segmenty przemysłu spożywczego i handlu.

- Sztuczna inteligencja od dawna jest wykorzystywane przez wiele firmy z branży spożywczej, ale obecnie AI zaczęła wchodzić w obszary miękkie zastrzeżone dla zespołów ludzkich, chociażby takie jak marketing, analizy sprzedaży, wnioskowanie, czy tworzenie nowych koncepcji reklamowych. Wszystko to może zrobić AI i to w relatywnie szybki sposób - mówił nam Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Google Bard po polsku. O co zapytać?

Na łamach naszego serwisu niejednokrotnie wspominaliśmy nie tylko o kompetencjach AI związanych z IT, ale także o tym, że może ona pomagać opracowywać nowe receptury produktów spożywczych czy opracowywać strategie marketingowe.

Postanowiliśmy zapytać Google Bard jak czuje się w tych tematach.

Czy Google Bard wie jak opracować recepturę piwa?

Zadaliśmy pytanie:

Podaj recepturę dla kraftowego browaru na nowe piwo o niskiej zawartości alkoholu i egzotycznym smaku modnym w sezonie 2023.

Oto odpowiedź:

"Oto przepis na nowe piwo o niskiej zawartości alkoholu i egzotycznym smaku modnym w sezonie 2023:

Składniki:

1 galon wody

2 funty słodu pilsnerowskiego

1 funt słodu pszennego

1 uncja chmielu Citra (8% alfa)

1 uncja chmielu Mosaic (12% alfa)

1 łyżeczka drożdży ale

Instrukcje:

Włóż słody do garnka i zalej wodą. Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz ogień i gotuj przez 60 minut.

Po 60 minutach zdejmij garnek z ognia i odstaw na 30 minut do stygnięcia.

Przelej wywar do fermentora, dodaj chmiel i drożdże.

Zamknij fermentor i umieść go w chłodnym miejscu.

Fermentuj przez 2-3 tygodnie.

Po zakończeniu fermentacji przelej piwo do butelek i odstaw na kilka tygodni do dojrzewania.

Piwo jest gotowe do picia!

Smak: To piwo ma lekki i owocowy smak, z nutami cytrusów, mango i brzoskwini. Jest to idealne piwo na lato, które można cieszyć się na świeżym powietrzu.

Alkohol: To piwo ma tylko 3% alkoholu, co czyni je doskonałym wyborem dla osób, które szukają niskoalkoholowego piwa."

Czy Google Bard wie jak wypromować gumę do żucia znanego piosenkarza?

Zadaliśmy pytanie:

Podaj 3 propozycje haseł reklamowych dla gumy do żucia o smaku mango, która jest sygnowana nazwiskiem znanego piosenkarza. Produkt jest skierowany dla młodzieży w wieku 12-18 lat.

Odpowiedź:

"Jasne, oto 3 propozycje haseł reklamowych dla gumy do żucia o smaku mango, która jest sygnowana nazwiskiem znanego piosenkarza i skierowana dla młodzieży w wieku 12-18 lat:

"Guma do żucia [nazwa piosenkarza], smak mango, który cię zachwyci!"

"[nazwa piosenkarza] poleca gumę do żucia o smaku mango! To idealny sposób na odświeżenie oddechu i poprawę humoru."

"Guma do żucia [nazwa piosenkarza], smak mango, który cię zainspiruje!"

Mam nadzieję, że te hasła Ci się spodobają!"

Czy Google Bard może stanowić zagrożenie dla branży spożywczej w Polsce?

Na tak zadane pytanie, uzyskaliśmy odpowiedź:

"Google Bard to potężny model językowy, który może być wykorzystywany w różnych branżach, w tym w branży spożywczej. Jednak Google Bard nie stanowi zagrożenia dla branży spożywczej w Polsce. Wręcz przeciwnie, Google Bard może pomóc firmom spożywczym w Polsce w zwiększeniu wydajności, poprawie konkurencyjności i zwiększeniu sprzedaży.

Oto kilka sposobów, w jakie Google Bard może pomóc firmom spożywczym w Polsce:

- Przetwarzanie danych: Google Bard można wykorzystać do przetworzenia ogromnych ilości danych, takich jak dane sprzedażowe, dane konsumenckie i dane dotyczące konkurencji. Dzięki temu firmy spożywcze mogą lepiej zrozumieć swoich klientów i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

- Analiza rynku: Google Bard można wykorzystać do analizy rynku spożywczego w Polsce. Dzięki temu firmy spożywcze mogą identyfikować nowe możliwości biznesowe, monitorować konkurencję i przewidywać trendy rynkowe.

- Marketing: Google Bard można wykorzystać do tworzenia skutecznych kampanii marketingowych. Dzięki temu firmy spożywcze mogą dotrzeć do nowych klientów, zwiększyć sprzedaż i budować świadomość marki.

- Obsługa klienta: Google Bard można wykorzystać do zapewnienia lepszej obsługi klienta. Dzięki temu firmy spożywcze mogą szybko i łatwo odpowiadać na pytania klientów, rozwiązywać problemy i budować relacje z klientami.

Google Bard to potężne narzędzie, które może pomóc firmom spożywczym w Polsce w zwiększeniu wydajności, poprawie konkurencyjności i zwiększeniu sprzedaży."