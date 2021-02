Złoty będzie się umacniał; rentowności obligacji 10-letnich pójdą w dół

"Pomimo nerwowego klimatu inwestycyjnego ze spadającym w tym tygodniu EUR/USD i silniejszym dolarem, co zwykle negatywnie odbija się na zachowaniu walut regionu, EUR/PLN mimo wszystko walczy o utrzymanie się poniżej poziomu 4,50. Sugeruje to przekonanie inwestorów do utrzymywania pozycji w złotym" - powiedział PAP Biznes Konrad Białas.

Zdaniem ekonomisty, w następnym tygodniu złoty może być mocniejszy.

"Obecna sytuacja dobrze rokuje dla dalszych spadków EUR/PLN w kierunku 4,47-4,48 w kolejnych dniach. Na zahamowanie osłabienia złotego dobrze wpływa też deklaracja prezesa NBP Adama Glapińskiego, że stabilizacja stóp procentowych jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem" - dodał.

Na piątkowej konferencji prasowej prezes NBP stwierdził, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to stabilizacja stóp proc. w kolejnych miesiącach, kwartałach, ale dalsze obniżki nie są wykluczone.

W piątek ok. godziny 15.42 kurs EUR/PLN wynosi 4,4866 i jest blisko 1 gr niżej niż w czwartek po południu. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7337 - ok. 1,5 gr niżej jak w czwartek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek w piątek zwyżkowały 4 pb do 1,26 proc. Z kolei rentowności 5-latek są na poziomie 0,60 proc. (+4 pb), a 2-latki są przy 0,04 proc. (+1,35 pb).

"Na rynku długu krótki koniec krzywej dochodowości zachowuje się stabilnie i pozostaje na minimach, na co wpływ mają wskazówki z deklaracji płynących z RPP. Na długim końcu odbija się presja na wzrost rentowności na rynkach bazowych, którą jednak w najbliższych dniach powinien zneutralizować silny popyt krajowy. W kolejnych dniach spodziewam się spadku rentowności 10-latek ponownie poniżej 1,25 proc." - ocenił Konrad Białas.

PFR wyemituje 12 lutego 7-letnie obligacje o wartości do 1 mld zł, które obejmie Europejski Bank Inwestycyjny - podał PFR w liście emisyjnym.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,165 proc. (+1,4 pb), a niemieckich -0,438 proc. (+1,6 pb).