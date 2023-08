Biznes i technologie

Złoty mocniejszy do euro, ale słabszy do dolara i franka

Autor: PAP

Data: 22-08-2023, 17:42

Kurs złotego we wtorek około godziny 17.30 umocnił się do euro, ale osłabił do dolara i franka szwajcarskiego. Za euro płacono 4,46 zł.