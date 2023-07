Biznes i technologie

Złoty mocniejszy do euro i dolara, słabszy względem franka szwajcarskiego

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 17:17

We wtorek po południu złoty zyskiwał na wartości w stosunku do euro i dolara, które kosztowały odpowiednio: 4,43 zł i 4,01 zł. Nasza waluta traciła natomiast do franka szwajcarskiego, który był po 4,64 zł.