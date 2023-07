Biznes i technologie

Złoty mocniejszy wobec franka, a słabszy względem euro i dolara

Autor: PAP

Data: 26-07-2023, 07:31

W środę ok. godz. 7.15 złoty zyskał na wartości w stosunku do franka szwajcarskiego, a osłabił się do euro i dolara. Frank szwajcarski kosztował 4,63 zł, euro 4,43 zł, a dolar amerykański 4,01 zł.